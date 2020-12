Para que celebres nuestros 20 aniversario con nosotros te preparamos este TOP 10 de las 10 películas que hace 20 años estaban de n° 1. Así que revísalas y agrégalas a tu playlist del fin de semana!!

1.- Misión: Imposible II (545,4).

l Dr. Nekhorvich, un biólogo molecular que trabaja para los laboratorios propiedad de John McCloy, sale de la sede de la empresa en Australia con rumbo a los Estados Unidos, donde debe encontrarse con Ethan Hunt, uno de los mejores agentes del IMF. El motivo de tal encuentro es entregarle un virus y su correspondiente antivirus creados por Nekhorvich y que reciben los nombres de Chimera y Belerefontes. Pero durante el vuelo el avión sufre un terrible accidente, aunque antes el malvado Sean Ambrose se queda con el antivirus, ya que el virus estaba en el cuerpo del doctor. Mientras Hunt está de vacaciones escalando montañas con la única ayuda de sus manos y sus pies, su superior le encarga la misión de recuperar el antivirus, ya que la intención de Ambrose es adquirir las acciones de la empresa farmacéutica que ha diseñado tanto el virus como el antivirus, para luego dispersar el virus por la ciudad de Sidney, y que así la población se viera obligada a comprar el antivirus que sólo esa empresa fabrica, con lo que el negocio ya está hecho. Hunt y su superior se ven en Sevilla, donde contactar con Nyah Hall, una ladrona de altos vuelos y ex-amante de Ambrose, lo que le permitirá acercarse a Ambrose. Hunt también contará con la ayuda de su buen amigo Luther Stickwell, un genio de los ordenadores con el que trabajó en el pasado, y Billy Baird, un experto conductor. Para llevar adelante el plan, Nyah deberá entregarse de nuevo a Ambrose, lo que les permitirá saber lo que planea y dónde están tanto el virus como el antivirus. Pero las cosas no son tan fáciles, más bien todo lo contrario. Pero Hunt es un experto en misiones imposibles. Y sin duda, ésta lo es.

2.- Gladiator (456,3).

Maximus Decimus es el más importante general del Imperio Romano, y una de las pocas personas en las que el Emperador Marco Aurelio tiene confianza ya que le considera como a su propio hijo. Después de salir victorioso de una batalla en Germania, éste le confía que será Maximus el encargado de sucederle cuando muera, en vez de Comodo, el primogénito de Marcos Aurelio, un ser despreciable que sólo espera a que su padre muera para hacerse con el poder. Pero al enterarse de que le han dejado aparte, Comodo asesina a su progenitor y se proclama Emperador. Su primera orden es ejecutar a Maximus y a su familia, pero el general logra escapar de sus verdugos, y es convertido en gladiador por un mercader llamado Proximo. A partir de entonces, su fama comienza a crecer y es conocido por todos como «Hispano», pero lo único que él realmente desea es llegar a Roma para vengarse de Comodo. Y cuando éste organiza unos juegos en el Coliseo para honrar a su padre muerto, parece como si los Dioses escuchasen a Maximus.

3.- Náufrago (424,3).

Chuck Noland es un ingeniero de sistemas de Fed Ex, una prestigiosa empresa de mensajeros que opera en todo el mundo: viaja a través del mundo enseñando a los empleados de las diversas sucursales de la empresa la mejor manera de aprovechar el tiempo y que así los envíos efectuados lleguen a su destino con la mayor puntualidad posible. Las exigencias de su trabajo casi siempre le obliga, sin previo aviso, a emprender viajes imprevistos a lugares de lo más lejano. Y ello le impide pasar más tiempo con su novia Kelly. Después de un viaje a Moscú, se encuentra con ella para celebrar la Navidad. Pero una llamada urgente le obliga a salir a toda prisa, sin casi tiempo de despedirse de su novia. Mientras sobrevuela el Pacífico, el avión es sorprendido por una fuerte tormenta, y se estrella en el agua. Chuck se despierta en una isla, un lugar aislado del mundo, el entorno más desolado que uno pueda imaginar: él es el único habitante de la isla. A partir de ahora deberá empezar una lucha por la supervivencia.

4.- ¿En qué piensan las mujeres? (374,1).

Nick Marshall es un ejecutivo de publicidad atractivo y triunfador que está convencido de tener el mundo a sus pies, y en especial a las mujeres. Pero una noche al llegar a casa sufre una inesperada descarga eléctrica que le abre los ojos y los oídos como nunca jamás podría haber imaginado. De repente descubre que tiene un don: es capaz de escuchar los pensamientos de las mujeres. Pero también, y por primera vez en su vida, se desmorona al enterarse de que, además de no ser un regalo para las mujeres, todas la que le conocen piensan que es un auténtico cretino. Aunque en principio la situación le desconcierta, pronto se dará cuenta de que este don le puede resultar muy útil, sobre todo para obtener ciertas ventajas tanto personales como profesionales con su nueva jefa, Darcy McGuire, la mujer que en teoría ocupa el cargo que Nick tendría que haber ocupado.

5.- Dinosaur (347,8).

Ambientada hace 65 millones de años, al final del período cretácico, la película narra las aventuras de un iguanodonte llamado Áladar que se ve separado de su especie desde pequeño y crece en una isla paradisíaca al amparo de un clan de lémures. Cuando una devastadora tormenta de meteoros provoca el caos en ese pequeño mundo, Áladar y varios lémures de su familia ponen rumbo a tierra firme y se unen a un grupo de dinosaurios que buscan desesperadamente un lugar donde anidar en paz. Pero el agua y la comida empiezan a escasear y los carnosaurios, sedientos de sangre fresca, representan un peligro constante, así que este grupo, nómada a la fuerza, tiene que superar todo tipo de obstáculos y peligros para poder llegar a la tierra prometida. Áladar es extremadamente inteligente y siente una gran compasión por los miembros más débiles de la manada. Esto le lleva a entrar en conflicto con Krón, el estricto y frío líder de la manada, y su fiel lugarteniente Bruton. Áladar consigue ganarse el apoyo de Neera, la hermana de Krón, y en contra de su voluntad, se ve obligado a desafiar el «orden establecido». Así demuestra que sabe adaptarse a todas las situaciones es la mejor manera de sobrevivir.

6.- El Grinch (340,4).

Whoville es un lugar sin igual. Situada dentro de un copo de nieve es un lugar donde sus habitantes, los Who, viven por y para la Navidad, la época más especial del año. Sólo un pensamiento les preocupa: la amenaza dEl Grinch . El Grinch es un ser despreciable que odia la Navidad y que atemoriza a los Who con su mal humor y sus pésimas maneras. Pero este travieso duende vive en una cueva de las montañas y no suele bajar a Whoville con facilidad. Mientras la Navidad se acerca, los habitantes de esta peculiar villa se afanan por decorar sus casas con el mayor número de adornos y luces, terminar el árbol que preside la plaza central y hacer muchos regalos. Pero entre los Who hay una niña, Cindy Lou , que no entiende la alegría de sus vecinos y no termina de sentir el espíritu navideño. Parece que El Grinch y Cindy tienen más cosas en común de lo que creen y este año lo van a descubrir. Mientras El Grinch planea robar la Navidad, el destino le tiene una sorpresa preparada, y es que todo puede pasaren esta época del año.

7.- La tormenta perfecta (325,8).

Durante siglos, Gloucester, Massachussetts, ha sido uno de los puertos pesqueros más importantes del Atlántico Norte. En octubre de 1991 alberga un barco de pesca llamado el «Andrea Gail», capitaneado por Billy Tyne, un veterano pescador que ha tenido una serie de capturas decepcionantes. Atraca al lado del «Hannah Boden», capitaneado por Linda Greenlaw, que ha tenido un gran éxito en sus recientes capturas. Tyne está convencido de que puede cambiar su racha de mala suerte yendo más allá de donde normalmente llegan los barcos pesqueros de Nueva Inglaterra, hasta el Flemish Cap, una zona remota famosa por sus posibilidades de pesca. Una vez en el mar, se entera de que se está formando una tormenta en tierra. Pero, a diferencia de Greenlaw, que decide jugar seguro, Billy cree que puede evitar la tormenta y llegar a Gloucester llevando consigo una enorme captura. No es algo extraño que los pescadores se jueguen la vida para ganarse el sustento. Tyne y los otros cinco tripulantes del «Andrea Gail» no saben que el huracán Grace, un poderoso frente tormentoso procedente del sur que se dirige hacia el norte por el Atlántico, está a punto de colisionar con otros dos frentes que van adquiriendo fuerza a medida que se adentran en el mar. Cuando se encuentren los tres, se producirá la tormenta más aterradora que nadie pueda imaginar, más fuerte que cualquiera de las registradas en la historia moderna.

8.- X-Men (297,3).

Son mutantes, el siguiente eslabón en la cadena de la evolución. Cada uno de ellos ha crecido con una alteración genética que les transforma el cuerpo y la mente durante la adolescencia, dotándolos de potencias sobrehumanas. En un mundo en el que crecen los prejuicios y el odio, ellos son rarezas científicas, monstruos de la naturaleza, amenazas… para la gente común que no puede aceptar que sean distintos. Las viejas generaciones de humanos temen a los mutantes. Y estos, desconfiando a su vez de lo que puedan hacerles los hombres, se unen a Charles Xavier ( Patrick Stewart ) para buscar un diálogo o se agrupan con Magneto ( Ian McKellen ) para destruir la raza humana.

9.- Los padres de ella (295,5).

10- Scary Movie (277).