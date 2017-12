‘Shape of You’ de Ed Sheeran, la canción más exitosa de 2017

El tema del músico británico no sólo es el más escuchado por ‘streaming’ en Spotify, con más de 1.400 millones de ‘streams’, sino también el que lidera la lista de ‘singles’ de Estados Unidos en el Billboard Hot 100.

Hace unos días supimos que Ed Sheeran ha sido el artista más escuchado por streaming en 2017 a nivel global en Spotify y se mantiene como el artista número uno con 47 millones de oyentes mensuales.

Según datos de la plataforma, Divide de Ed Sheeran es el álbum más escuchado por streaming del año a nivel mundial con 3.100 millones de streams, y Shape of You se ha convertido en el tema más escuchado por streaming en Spotify, con más de 1.400 millones de streams.

Por eso no sorprende demasiado que precisamente Shape of You sea también la canción más exitosa del año, la que lidera la clasificación final de resumen de todo el año del Billboard Hot 100, la lista de singles de Estados Unidos y, a la sazón, la más importante del planeta.

Y es que a pesar de que el Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee y Justin Bieber se mantuvo 16 semanas en el número 1 de este Billboard Hot 100, el tema de Ed Sheeran ha tenido un recorrido más prolongado en el tiempo, con 12 semanas en el primer puesto y 33 semanas en el top 10.

Despacito tiene que conformarse, por tanto, con una más que honrosa segunda posición, por delante de That’s what I like de Bruno Mars, Humble de Kendrick Lamar y Something just like this de The Chainsmokers con Coldplay.

Esos son los cinco singles más exitosos de 2017 según Billboard, que cuenta para elaborar sus clasificaciones ventas físicas y digitales, streamings y reproducciones en radio, entre otros parámetros de popularidad.