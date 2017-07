Los seguidores del universo cinematográfico deno ganan para disgustos. Primero fue el contrato deque finaliza después de(¿tocará despedirse del Capi?…y ahoraasegura que sutiene fecha de caducidad.

El actor que ha dado vida a Tony Stark durante nueve años se encuentra de promoción con Spider-Man: Homecoming y, en una entrevista concedida a News.com.au, ha hablado sobre un futuro superheroico: “Todo el mundo me dice que [el traje de Iron Man] me sienta como un guante. Tengo que empezar de cero cada vez, pero empiezo de cero con una base bastante sólida. Nunca he querido arruinar las seis o siete películas que he hecho por rodar una más. Simplemente quiero dejar el jersey [de Iron Man] antes de que dé vergüenza”.

¿Será por eso que está entrenando a Spider-Man para que lo suceda como el superhéroe Marvel más tecnológico y guasón? No en vano, el joven Peter Parkerguiará a sus compañeros hacia la fase 4 de la Casa de las Ideas. Sin embargo, Downey Jr. también ha querido señalar por qué sigue apostando por los proyectos marvelitas: “Es esta cosa cíclica que pude haber dicho cuando se estrenó la primera de los Vengadores: ‘Nunca va a ser mejor que esta. Que todo el mundo pare’. Pero para mí, se trata de la gente y las oportunidades, como [trabajar con] los Russo, a los que adoro”.

El intérprete se encuentra en pleno rodaje de Infinity War y Avengers 4, donde lo hemos podido ver luciendo nueva armadura. Si bien es cierto que la última película en solitario del personaje fue Iron Man 3 en 2013, y a pesar de que Kevin Feige confirmara hace unas semanas que Avengers 4 sería probablemente el último filme de algunos superhéroes, es difícil imaginal las películas Marvel sin Stark y su socarronería. De momento, podremos verlo haciendo de mentor de Spidey en la película protagonizada por Tom Holland.