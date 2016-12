Robbie Williams, ignorado por James Corden y su ‘Carpool Karaoke’

El cantante Robbie Williams no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar que sus intentos por protagonizar una de las próximas entregas del aclamado ‘Carpool Karaoke’ -una de las secciones del programa nocturno que presenta el humorista James Corden en la televisión estadounidense- no han llegado por el momento a buen puerto al no haber recibido respuesta de ningún tipo por parte de los productores del espacio televisivo, lo que no significa que el artista no intuya ya las razones que explicarían tal desplante.

“Supongo que tienes que ser famoso en Estados Unidos para hacer uno ‘Carpool Karaoke’. Parece ser que no soy lo suficientemente conocido allí, ese será uno de los objetivos que me plantearé de cara al año que viene”, explicó al diario Daily Mirror sin disimular su decepción ante la falta de respuesta a su petición.

Sin embargo, el astro de la música espera que la relación tan cordial que siempre ha mantenido con Corden -también británico- le sirva de alguna forma para escalar posiciones en la lista de espera formada por todos aquellos artistas ansiosos por dar a conocer sus nuevos trabajos por medio de tan exitoso espacio televisivo.

“James tampoco ha contestado todavía a mis mensajes, pero tiene que pasar cuanto antes. Estoy convencido de que sería un gran ‘Carpool Karaoke’ para todos los espectadores”, añadió en la misma conversación.

Resulta cuando menos curioso que el excomponente de Take That quiera intensificar aún más el intenso ritmo de promoción al que se ha visto sometido desde que publicara su último disco, ‘The Heavy Entertainment Show’, ya que hace solo unos días afirmaba estar algo “quemado” tras el sinfín de entrevistas y actuaciones que se le han ido acumulando en toda Europa.

“Creo que estoy bien, me encuentro fenomenal y espero que vosotros también lo hayáis pasado genial conmigo. Pero si te soy sincero, me encuentro algo quemado después de tanto trabajo. Hace dos minutos estaba en Australia, la semana pasada en España, y luego me dediqué a hablar de mí mismo y de mi disco en Alemania. Creo que ya no me queda más gasolina en el depósito”, se sinceraba en una entrevista a la emisora BBC Radio 2