Recrea una escena de ‘La La Land’ para invitar a Emma Stone a su baile de graduación

Ya sea que hagan la invitación en forma de broma, canten una canción, inviten a su abuelita, hermana o una celebridad, todos en verdad se esmeran por presentar originalidad en sus peticiones.

Pero este chico de Arizona se acaba de salir del molde, y no invitó a cualquier celebridad. Jacob Staudenmaier, de 17 años, acaba de lanzar una invitación al baile de graduación a nada más y nada menos que a la mismísima Emma Stone.

Y no lo hizo de manera tradicional, pues además de que la actriz es casi inalcanzable, él quiso hacer algo original y espectacular, así que con la ayuda de unos cuantos amigos, recreó la escena principal de la película La La Land, cambiando la letra de “Another day of sun” por una que relata lo genial que sería que la ganadora del Oscar a Mejor Actriz aceptara su petición, pues además esta se dará en el pueblo de donde Stone es originaria.

Decidí invitar a Emma Stone a mi graduación recreando la escena principal de La La Land. Reescribí la letra, dirigí el video e hice la coreografía también, y agradezco a todos mis amigos y adultos que ayudaron a que todo esto se hiciera”.

El video que Jacob subió a YouTube tiene, hasta el momento, 306.299 visualizaciones, y la mayoría de los comentarios son de personas que esperan que la noticia llegue a Stone y, tal vez, acepte la invitación.

“Todo comenzó en broma, después de que dije ‘sí, tal vez vaya con Emma Stone al baile’. Decidí que esto debía hacerse, y realmente necesitaba hacerlo en grande, y hasta ahora va mejor de lo que esperaba”.

Hasta el momento la actriz no ha dado declaración alguna, aunque Jacob se encuentra optimista al respecto: “imagino que en algún momento llegará”. Pero el buen Jacob no es tonto, y tiene una cita de respaldo en caso de que Stone no vea el video, lo cual es poco probable, pues ya es noticia viral.