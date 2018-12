QUEEN y ADAM LAMBERT anuncian THE RHAPSODY TOUR

El gran éxito de Bohemian Rhapsody, la pelìcula biográfica sobre Queen y Freddie Mercury, llevó a Brian May y Roger Taylor a embarcarse en una nueva gira norteamericana con Adam Lambert como vocalista.

La relación de Adam Lambert con los dos miembros originales de Queen comenzó en 2009 y, desde entonces, recorrieron el planeta en varias ocasiones manteniendo vivo el legado del grupo británico.

Producida por Live Nation, la gira contará con 23 fechas en pabellones y estadios. Se llamará sencillamente Rhapsody y tendrá lugar en los meses de julio y agosto de 2019.

“Esta es una gran oportunidad. Nuestro último tour fue nuestra producción más ambiciosa de la historia, así que decidimos ser incluso más ambiciosos. Atención, América”, plantea Brian May.

FECHAS DE LA GIRA

Jul. 10 – Vancouver, BC – Rogers Arena Jul. 12 – Tacoma, WA – Tacoma Dome Jul. 14 – San Jose, CA – SAP Center Jul. 16 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Arena Jul. 19 – Los Angeles, CA – The Forum Jul. 23 – Dallas, TX – American Airlines Center Jul. 24 – Houston, TX – Toyota Center Jul. 27 – Detroit, MI – Little Caesars Arena Jul. 28 – Toronto, ON – Scotiabank Arena Jul. 30 – Washington, DC – Capital One Arena Jul. 31 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena Aug. 03 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center Aug. 04 – Boston, MA – Xfinity Center Aug. 06 – New York, NY – Madison Square Garden Aug. 09 – Chicago, IL – United Center Aug. 10 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center Aug. 13 – Columbus, OH – Nationwide Arena Aug. 15 – Nashville, TN – Bridgestone Arena Aug. 17 – Ft. Lauderdale, FL – BB&T Center Aug. 18 – Tampa, FL – Amalie Arena Aug. 20 – New Orleans, LA – Smoothie King Center Aug. 22 – Atlanta, GA – State Farm Arena Aug. 23 – Charlotte, NC – Spectrum Center