#Propósitos2017: Tips para conseguir el ‘hot body’ de tus sueños

NUTRICIÓN

1. LOS ALIMENTOS PROHIBIDOS NO EXISTEN

El aceite de oliva, rico en ácidos grasos Omega 3, es muy bueno para la salud y básico en nuestra dieta. Consúmelo, pero con moderación y mejor en crudo.

2. NO ELIMINAR COMIDAS

La base para perder peso es acelerar el metabolismo y esto se consigue haciendo las cinco comidas diarias. Procura no estar más de tres horas sin comer.

3. LA SALSA ES UN BAILE

¿De qué sirve tomarte una ensalada si la bañas en salsa César? Huye de este tipo de aditivos y opta por las vinagretas.

4. CERO AZÚCARES

Evita los alimentos con azúcares refinados, como panes de caja o dulces. Es preferible que si tomas azúcar sea mediante productos naturales, como la miel.

5. ¿SEDENTA… QUÉ?

Si quieres perder peso, el sedentarismo no entra en la ecuación. Así que levántate del sofá y haz, al menos, media hora de ejercicio diario. Lo ideal son 50 minutos de cardio por cuatro días a la semana para perder casi un kilo.

6. EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO

Si no quieres estancarte y acostumbrar a tu cuerpo, evita comer todos los días ensalada. ¿Qué tal una parrillada de verduras? ¿Una crema de vegetales?

7. NO TE CULPES

Hay días que nos morimos por una galleta y otros en los que apenas nos entra un vaso de agua. Aprende a escuchar a tu cuerpo y no seas una dictadora contigo misma.

8. PERMANENCIA

Lo ideal es mantener unos hábitos de vida saludables y saber jugar con el equilibrio. Si un día te pasas, al siguiente compensas.

9. MIRA LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL

No se trata de vivir contando cada caloría que te comes, pero es interesante que sepas que una bolsa de papas fritas engorda lo mismo que 10 manzanas grandes.

10. NO SATANICES A LOS CARBOHIDRATOS

Consúmelos con moderación y mejor en el desayuno o en la comida. Si además ese mismo día vas al gym, ¡mejor!

EJERCICIO

1. ENCUENTRA UN EJERCICIO QUE TE GUSTE

Decide qué tipo de ejercicio quieres hacer, esto es muy importante ya que para que realmente lo mantengas, tiene que ser algo que disfrutes. Recuerda, la consistencia es la clave para triunfar.

2. PON OBJETIVOS REALISTAS

¿Quieres bajar de peso? ¡Perfecto! ¿cuánto? Entre más particulares sean tus metas, más fácil será que las cumplas. Si no tienes idea cómo lograrlas, intenta buscar a un entrenador o a alguien que te ayude, ¡así no tendrás pretextos!

3. PAGA LO ANTES POSIBLE

Encuentra un gym, estudio de yoga o lo que se adecue a tus necesidades y paga ahora ¡antes de que te quedes sin dinero!, así estarás más que lista para empezar el 1 de enero. También te puedes comprar un ‘outfit’ mega ‘fashion’ que te motive a ir al gym, o puedes pedir a tus amigos y familiares que te regalen algo de eso en navidad.

4. PIDE AYUDA

Si vas al gym y no tienes idea ni de cómo usar la caminadora, que no te de pena pedir ayuda a los entrenadores. El chiste es que aproveches al máximo y no que vayas a hacerte “pato”. Recuerda que tener a alguien que te apoye es mucho más fácil. Un entrenador te puede motivar a hacer las cosas cuando menos ganas tienes, y te ayudará a realizar una rutina que se apegue a tus objetivos, para que los cumplas en tiempo récord.

5. NO QUIERAS HACER TODO EN ENERO

Llévatela con calma y no exageres el primer mes, ¡recuerda que te falta todo el año! Con un poco de ayuda y preparación, el 2016 será tu año más saludable ¡no pierdas la motivación!.