Primer teaser tráiler de Bohemian Rhapsody, la película de Queen

¡We will rock you! Sin duda los amantes de Queen estarán muy contentos el día de hoy, pues se ha lanzado el primer teaser tráiler de Bohemian Rhapsody, la película sobre la famosa banda británica. El drama promete contar la historia que no se conoce sobre el ascenso a la fama de la agrupación que pasó a la historia con éxitos como Somebody to Love o Dont’ Stop Me Now.

Está mañana la cuenta oficial de Queen subió a Youtube el primer vistazo al filme que protagonizará Rami Malek en el papel de Freddie Mercury, el icónico cantante y vocalista de la banda. Al ritmo de We Will Rock You, el video muestra varias escenas del actor personificado como el legendario músico.

El filme es dirigido por Dexter Fletcher quien retomó el proyecto a principios de este año luego de que Bryan Singer , quien iba a encargarse del largometraje en un principio abandonara la producción debido a problemas con los horarios de filmación y a supuestas peleas con Malek respecto a la historia de su personaje.

Pese a que el teaser no muestra por completo a Malek como el cantante sí da un rápido vistazo a la producción que estará ambientada a finales de los setentas y principios de los ochentas cuando la agrupación alcanzó su cima. Asimismo, muestra al actor vestido en algunos de los atuendos más icónicos de Mercury.

La producción, que cuenta con Brian May, el guitarrista de Queen, como productor, terminará con la historia hasta la presentación de la banda en el concierto Live Aid de 1985 en Estadio Wembley en Reino Unido, una de las presentaciones que colocaron al grupo como uno de los más importantes en la historia de la música rock/glam.

Bohemian Rhapsody también tocará la vida personal de Mercury, una de las figuras más polémicas de la música por su insistencia en empujar los límites de lo permitido a las estrellas musicales entre esas dos décadas. Así como su relación homosexual con su estilista y su vida luego de ser diagnosticado VIH positivo, enfermedad que le costó la vida unos años después.

La película es una de las más esperadas del año por ser la primera vez que se le dará el tratamiento dramático y cinematográfico a la historia de Queen. Para su buena suerte, los fans de la banda no deberán esperar mucho para el siguiente vistazo pues el tráiler oficial debutará mañana.

Bohemian Rhapsody es producida por 20th Century Fox y se estrenrá el próximo 2 de noviembre.

