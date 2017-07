¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock?

No hay duda de que si había que elegir una fecha para el rock, el 13 de julio está justificadísimo. Ese día de 1985 se produjo la mayor concentración de grandes estrellas de la música en dos escenarios. Queen, U2, Eric Clapton, The Who y un sinfín de estrellas participaron en un concierto simultáneo en Londres y Filadelfia para recaudar dinero contra la hambruna en países africanos como Somalia y Etiopía.

El ‘Live Aid’, que así se llamo el evento, duró en total más de 16 horas y fue visto por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

La importancia de este evento trascendió fechas y generaciones, y de alguna manera redefinió el género que en ese entonces vivía uno de sus momentos más gloriosos. Londres y Filadelfia fueron los escenarios principales pero el festival conectó con Austria, Australia, Dinamarca, Alemania, Japón, Rusia y Yugoslavia. Algunas de las ausencias más destacadas fueron las de Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen y AC/DC. Springsteen se arrepintió después públicamente, la verdad es que hoy en día sería raro un concierto de este tipo en el que él no estuviera. Recordemos algunas de las actuaciones más importantes de este evento:

Queen – Bohemian Rhapsody / Radio Ga-Ga / Hammer To Fall

David Bowie – Heroes

U2 – Bad

Dire Straits – Money for Nothing

Led Zeppelin – Stairway to Heaven