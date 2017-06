Paul McCartney, 75 años y no detiene su música.

Sir Paul McCartney, Sir porque la reina Isabel II le dio el título como caballero inglés, llegó muy joven a su canción más famosa. Corría 1965 cuando el bajista de 23 años compuso Yesterday, una canción melancólica hecha para un cuarteto de cuerdas y alejada de lo que estaba realizando con sus tres compañeros con los que conformaba The Beatles.

Aquel tema que fue incluido en el disco Help! a regañadientes de sus colegas, pues la canción la hizo solo y sin consentimiento de John Lennon, George Harrison y Ringo Star, obtuvo el récord Guinnes como la canción más escuchada de la radio con casi 6 millones de emisiones en Estados Unidos.

Esa canción lo sigue persiguiendo a todos los conciertos, no lo dejará en paz y ahora que cumple 75 años regresa con más fuerza. Aunque no es la única, pues desde que el cuarteto de Liverpool se separó en 1970, el llamado “Mozart de nuestro tiempo”, apodo que le dio el cantante Bono de U2, no ha parado de componer y cantar.

McCartney nació en Liverpool un 18 de junio de 1942. Años más tarde, exactamente en 1957, conocería a un joven John Lennon quien tenía una banda de nombre The Quarrymen, la cual sería cuna para la que se convirtió en la banda más influyente y popular de la historia: The Beatles.

A pesar de la disolución de la agrupación, Paul siguió haciendo música y de su talento en solitario salieron temas que retumban todavía en los oídos de sus fanáticos como Maybe I’m amazed y Live and let die.