Olivia Newton-John se siente ‘agradecida’ por haber superado el cáncer

La emblemática Olivia Newton-John irradia a sus 68 años el mismo entusiasmo y optimismo que la han definido a lo largo de su extensa carrera en el mundo del espectáculo, un carácter que no se vio alterado lo más mínimo cuando, hace ya casi 20 años, inició una dura batalla contra el cáncer de mama que le llevó a someterse a una mastectomía pero que, con el paso del tiempo, le enseñó a empatizar de una manera más profunda con aquellos que experimentan en primera persona los sinsabores de la vida.

“Sinceramente, he de decir que me siento afortunada y agradecida de alguna manera tras haber vivido todo ello, porque si no hubiera sido así, probablemente no habría tenido ni la voluntad ni la fuerza de hacer todo lo que he hecho en todos estos años. Atravesar momentos difíciles me ha ayudado a ser más solidaria y comprensiva con los demás, sobre todo con quienes sufren toda clase de adversidades”, se sinceró la estrella de ‘Grease’ a la revista Radio Times.

A pesar de los notables cambios físicos que se derivan de una intervención quirúrgica tan invasiva como la de una mastectomía, Olivia recordó hace unos años que, después de la operación, se sentía “de maravilla” y, sobre todo, aliviada tras haber dado un paso más para librarse definitivamente de la enfermedad.

“Evidentemente, antes de entrar en el quirófano, me sentía aterrada y no podía dormir. Por alguna razón pensaba que el cáncer se me estaba extendiendo y que no paraba de crecer por todo mi cuerpo. Durante varias semanas, mi mundo era un caos, pero decidí luchar mentalmente y así empecé a calmarme. Ya después de operarme, me sentía de maravilla y sabía que era resultado de mi actitud. Mi voz interior me decía: ‘Estarás bien, vas a conseguirlo’, y así lo hice”, explicaba en una entrevista al Daily Mail, justo antes de animar a todos aquellos que hayan pasado por una experiencia tan traumática que acudan a terapia para recuperar la estabilidad emocional.

“Después de mi tratamiento, recurrí a un psicólogo y me ayudó a darle más importancia a mis sentimientos sobre esta cuestión, a expresar el efecto anímico que el cáncer había tenido en mí y cómo había cambiado mi percepción de la vida”, aseguraba.