Ocho curiosidades que (tal vez) desconocías de Jon Bon Jovi

1. Su nombre real es John Francis Bongiovi. Su padre era un peluquero italiano y su madre fue una de las primeras conejitas Playboy de la historia, de ascendencia alemana y rusa.

2. Jon hizo sus pinitos en el mundo de la música mientras trabajaba en un estudio del que su primo Tony Bongiovi era copropietario: el New York’s Power Station Studio. Allí fue donde consiguió grabar su primera pista profesional, que fue incluida en un álbum navideño de Star Wars: R2-D2 We Wish You a Merry Christmas.

3. Jon sufre hipersensibilidad en los ojos, y siempre lleva gafas de sol para protegerse del humo y de la luz del sol. Durante la primavera tiene alergias y fiebre del heno.

4. Ha declarado en muchas entrevistas que es pariente de sangre del cantante Frank Sinatra. No está demasiado claro, aunque se ha declarado gran admirador del cantante. También lo es de Bruce Springsteen y Aerosmith. Más allá de la amistad que mantiene con ellos, se lleva fatal con Axl Rose, el vocalista de Guns N’ Roses.

5. Posee un restaurante llamado Soul Kitchen instalado en un antiguo garage de Nueva Jersey. Está orientado a la gente sin recursos. Los clientes tienen dos formas de pagar, o bien dan la cantidad económica que buenamente puedan o prestan un servicio voluntario a la comunidad equivalente a la factura.

6. Es el único miembro de Bon Jovi cuya firma aparece en el contrato con el sello discográfico. Los demás componentes de la banda se consideran empleados, mientras que él es siempre el que toma las decisiones de negocios importantes. Y no les ha ido mal.

7. Fue atacado por una admiradora mientras estaba promocionando ‘Slippery When Wet’ en Reino Unido. Ésta le pegó un rodillazo en la entrepierna y le robó un colgante de 200 dólares. Sin embargo, lejos de mostrarse hostil con sus fans, siempre ha tenido gestos solidarios con ellos.

8. La banda casi cede los derechos de You Give Love a Bad Name a los canadienses Loverboy. Sin embargo, sus autores, Jon Bon Jovi y Richie Samora, se dieron cuenta del error a tiempo y se quedaron la que sería el primer gran éxito de la banda.