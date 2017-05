Murió Chris Cornell, vocalista de Audioslave

Chris Cornell, uno de los padres del grunge, y fundador de Soundgarden y Audioslave, falleció ayer a la noche a los 52 años. Las causas de su muerte aún no fueron determinadas.

El deceso del músico fue confirmado por su vocero, Brian Bumbery, a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, sin mayores detalles.

El manager contó que la esposa del cantante, Vicky, y su familia están consternados por el “fallecimiento repentino e inesperado” de Cornell y que van a cooperar con el médico forense para determinar la causa de la muerte.

Según la revista Variety, el músico murió después de dar un concierto en el Fox Theater de Detroit, en Michigan, la última escala de la gira estadounidense de Soundgarden.

Chris Cornell es considerado uno de los padres del movimientogrunge, que tuvo su época de oro durante los 90, por haber encabezado Soundgarden, una de las bandas pioneras del género, junto a otras como las populares Nirvana y Pearl Jam.

Tras la separación del grupo en 1997, también lideró los los grupos Temple of the Dog y Audioslave. El primero nació en 1990 como un homenaje al fallecido cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood. El segundo, en 2001, junto a junto a los ex miembros de Rage Against the Machine Tom Morello, Tim Commeford y Brad Wilk.

Actualmente se encontraba realizando una gira por el interior de los Estados Unidos presentando su obra solista (su último trabajo discográfico, Higher Truth, se lanzó a fines de 2015) y tenía programados seis conciertos más durante el mes de mayo.