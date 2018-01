Muere la cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan, a los 46 años

La cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan, ha muerto este lunes a los 46 años en Londres. Su manager ha sido el encargado de informar a través de un comunicado: «Los familiares se sienten desolados al escuchar las últimas noticias y han solicitado privacidad en este momento tan difícil». De momento, no se han precisado más detalles sobre su fallecimiento, aunque se sabe que la artista se encontraba en la capital inglesa, en una sesión de grabación.

La nota explica tan solo que O’Riordan, madre de tres hijos, ha muerto «súbitamente». Aunque la triste noticia ha cogido por sorpresa a sus seguidores, en mayo la banda irlándesa ya anunció a través de las redes sociales que cancelaba algunos de los conciertos que tenía previstos dentro de su gira europea, incluidos los que iban a celebrarse en Madrid y Barcelona. Las causas, según informaron entonces, eran los problemas de salud de O’Riordan. «Se le ha indicado que debe cesar inmediatamente el trabajo durante las próximas cuatro semanas por razones médicas, debido a un problema con su espalda», señala el mensaje publicado por los autores de «Zombie».

También se encontraban entre aquellas actuaciones la de Gateshead (Reino Unido) o la de Amsterdam. Lo de Barcelona en el Auditori del Fórum de Barcelona iba a tener lugar el 4 de junio, mientras que un día después debía tener lugar en el WiZink Center de Madrid. «Lo sentimos mucho por todos los inconvenientes ocasionados, la decisión no se ha tomado a la ligera, pero la salud de Dolores es primordial», concluía el mensaje.

Cercanos al 30 aniversario de su formación, que tuvo lugar en Limerick City en 1989, la banda integrada por la vocalista Dolores O’Riordan, el guitarrista Noel Hogan, Mike Hogan al bajo y Fegal Lawler a la batería, fue una de las más exitosas de Irlanda. En dicha gira estaban presentando sus grandes éxitos en formato acústico y acompañados por un cuarteto de cuerda, tal y como se recogían en su última grabación, «Something else».

The Cranberries fue uno de los grupos de rock de más éxitor de los 90. Vendieron más de cuarenta millones de discos, después de darse a conocer a principios de dicha década con el popular álbum «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?», que incluía su primer éxito, Linger. En 2002 la banda sacó a la venta un recopilatorio y a partir de 2004 O’Riordan comenzó su carrera en solitario. Su primer trabajo fue «Are You Listening?», en 2007, y «No Baggage», en 2009. En 2009 la banda volvió a juntarse, realizando varias giras, la última de ellas «Something Else Tour» entre mayo y octubre de 2017.

Una infancia difícil

Aunque a la cantante de The Cranberries el éxito le llegó muy joven, con tan solo 21 años, su infancia fue de todo menos fácil. En una entrevista que concedió hace años al periódico «Sunday Independent», la cantante reveló que de pequeña estuvo sufriendo abusos sexuales durante cuatro años por una persona de confianza del entorno de su casa, al sur de Irlanda. Fue entre los 8 y 12 años, y el abusador era un vecino de su urbanización.

