En plena pandemia del coronavirus, que afecta a todo el mundo —y en especial a Estados Unidos—, Nueva York se convirtió este domingo en escenario de los MTV Video Music Awards, en los que la indiscutible protagonista ha sido la cantante Lady Gaga, no solo por los cinco galardones que suma a su palmarés, sino también por la cantidad de ‘looks’ y mascarillas con los que ha salido al escenario a recoger sus premios. Aunque no ha sido la única. Lo cierto es que en estos atípicos tiempos en los que todo lo que tiene lugar lo hace de manera atípica, los MTV VMAs han estado marcados por las mascarillas elegidas por los artistas y también por las declaraciones de The Weeknd, quien no dejó de recordar la dificultad de celebrar unos premios en la situación actual, en referencia a la nueva oleada de protestas en Estados Unidos por la brutalidad policial contra los negros, y haciendo hincapié en las muertes de Jacob Blake y Breonna Taylor.

También fue protagonista el sentido homenaje realizado a Chadwick Boseman, el actor de 43 años que encarnaba a Black Panther que falleció apenas un par de días antes a causa de un cáncer de colon que le tuvo entrando y saliendo del quirófano mientras rodaba exigentes películas de superhéroes.

«El mundo necesita más superhéroes y todos nos merecemos vernos a nosotros mismos en ellos. Chadwick Boseman ayudó a hacer esto posible. Descansa en paz».

Lista de ganadores de los MTV VMAs 2020