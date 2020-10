Los Billboard Music Awards 2020 se llevaron a cabo este miércoles 14 de octubre en el MGM Grand Garden Arena y estarán rodeados de un sinfín de artistas de talla mundial que esperan ser galardonados esta noche.

El pasado martes 22 de septiembre se dieron a conocer los nominados, donde Post Malone encabeza la lista con 16 nominaciones en 15 categorías. Igualmente, Lil Nas X (13) y Billie Elish (12) serán grandes protagonistas de la noche

El primer premio de la noche es el Top Billboard Album 2020 y fue presentado por la bella diseñadora de modas estadounidense Nicole Richie. El premio lo ganó, Billie Eilish con «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes».

El premio Top Hot 100 Song es ganado por Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus con ‘Old Town Road’ y fue entregado por la cantante y compositora estadounidense Julia Michaels.

‘Old Town Road’ es una canción Country rap que fue lanzada en el año 2019.

Billie Elish gana su segundo premio de la noche en Las Vegas, se trata de la Mejor Artista Femenina, el premio lo entregó el actor Jharrel Jerome.

Elish tiene apenas 18 años de edad y vive un momento único en su joven y prometedora carrera, nació un 18 de diciembre del 201 en Los Ángeles.

El premio a Top Country Artist le pertenece este año a Luke Combs y lo celebró interpretando ‘Better Together’, este galardón fue presentado por Jane Lynch.

«Quiero agradecer a mi equipo, a mis fans, a todos en casa, a todos los que han pasado por mucho este año, espero que estén seguros en casa y gracias por apoyarme, el amor que ustedes me dan me hace mucho bien y estoy muy agradecido», fueron las palabras de agradecimiento del cantante.

El premio al Top Song Sales Artist (Mejor Artista de Venta de Canciones) le pertenece este año a Lizzo, cantante estadounidense de 32 años, quien nació en Detroit en 1988.

«Luchemos por las grandes mujeres afroamericanas», la artista dio un pequeño discurso motivacional en contra del racismo.

Killer Mike recibe el premio Billboard Change Maker, que fue entregado por la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lancer, que dio unas emotivas palabras hacia el artista.

«En este momento buscamos líderes que no solo hablen, sin oque caminen. Vamos a honrar un individuo, una persona con coraje, que genera cambios, Killer Mike».

Bad Bunny recibe su primer premio de la noche, se trata de la categoría Top Latin Artist y el cantante de música urbana salió interpretando su éxito «Yo Perreo Sola».

El puertorriqueño tiene 26 años de edad y en los últimos años ha tenido una carrera llena de éxitos y temas muy conocidos en su género musical.

El Icon Aword es para el cantante estadounidense Garth Brooks, que subió al escenario para interpretar ‘The Thunder Rolls’, el premio fue presentado por la cantante Cherilyn Sarkisian.

Addison Rae, celebridad gracias al TikTok, presentó al ganador al premio Chart Achievement Award, quien fue Harry Styles, fue la propia artista quien recibió dicho premio.

Spencer X fue el encargado de anunciar al ganador del Top Social Artist, que fue el grupo musical BTS.

El premio a Mejor Artista Cristiano se lo llevó Lauren Daigle, que dio unas conmovedoras palabras al momento de recibir el galardón: «Gracias a todos los que son parte de esto, es una locura. Hace cinco años escribimos una canción que hablaba sobre esta posibilidad y dijimos que era una locura. Ahora estoy aquí en Los Aneles y todos lo que me vean necesitan una esperanza en épocas como estas».

El premio al Mejor Artista lo dio Taraji P. Henson, mismo que fue entregado para Post Malon, que se convirtió en el más ovacionado de la noche en Las Vegas.

«Aprecio esto mucho más de lo que puedo expresarlo. Es muy fuerte para mí todo esto porque trabajamos para lograr lo mejor cada día y poder llegar a gente que no tiene nadie a quién recurrir y mostrarles que no están solos con la música es increíble. Quiero agradecer a todos por este premio, estoy excesivamente feliz», fueron las palabras del ganador de la noche.