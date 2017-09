Los 4 récords y los mensajes ocultos de la nueva canción de Taylor Swift “Look What You Made Me Do”

La escena del nuevo videoclip de Taylor Swift en la que irrumpe en la bóveda del banco de una compañía de reproducción de música en internet se está volviendo realidad.

Con su canción Look What You Made Me Do (“Mira lo que me hiciste hacer”), en sólo cuatro días, la estrella del pop estadounidense ha roto cuatro récords de streaming importantes, superando a otros artistas como Adele y Ed Sheeran.

Además, ha llamado la atención de los medios y sus seguidores por los mensajes que parece dirigir a famosos con los que ha mantenido disputas en el pasado, como Kanye West y su esposa Kim Kardashian.

Su nuevo tema se reprodujo un total de 10.129.087 veces en Spotify en las primeras 24 horas de su lanzamiento el jueves pasado en la noche.

Además, ha llamado la atención de los medios y sus seguidores por los mensajes que parece dirigir a famosos con los que ha mantenido disputas en el pasado, como Kanye West y su esposa Kim Kardashian.

Su nuevo tema se reprodujo un total de 10.129.087 veces en Spotify en las primeras 24 horas de su lanzamiento el jueves pasado en la noche.

Este número es mayor que el logrado por cualquier otro sencillo en un solo día.

El single también batió el récord de mayor cantidad de reproducciones durante un primer día en el mercado.

Mientras, el videoclip, lanzado el domingo, recibió más de 39 millones de visitas en 24 horas y rompió el registro de visualizacionesde YouTube en un día.

El récord anterior pertenecía a Adele, cuyo video de la canción Hello fue visto 27,7 millones de veces en su primer día.

El director del video de Swift, Joseph Kahn, celebró el logro en Twitter. Dijo “todos son increíbles” a los fans de la cantante.

La artista estadounidense marcó otro hito con el video de la letra de la canción, que atrajo 19 millones de visitas en su primer día, más del doble que el récord anterior, establecido por Something Just Like This de The Chainsmokers y Coldplay.

Críticas

Estas cifras desafían algunas de las reseñas negativas que recibió la canción que marca el regreso de Swift.

Según el periodista musical de la BBC Mark Savage, se trata de un producto comercial melodramático, en el que la cantante se dirige a sus críticos diciendo que “solo puedo pensar en el karma”.

La revista Spin calificó a la canción como “dura” y “triste”, mientras que el periódico The New York Times describió a la letra como “poderosa, pero sin alegría”.

La revista Variety calificó el video de “narcisista y autorreferencial”.

Mientras, la revistaRolling Stone fue más positiva. Alabó a Swift y destacó que se trata de su “riesgo creativo más grande”.

Algunos seguidores de Swift se mostraron más exultantes.

Alex Goldschmidt dijo en Twitter “felicidades por adelantado” por ganar todos los premios MTV de 2018.

Swift vs. West

La letra de la nueva canción de Swift contienen una referencia velada a Kanye West y Kim Kardashian.

Ambos se enfrentaron a Swift cuando la cantante mostró su malestar por la estrofa en la que West cantaba “hice a esa perra famosa” en en su tema Famous.

En julio de 2016, Kardashian difundió extractos de una conversación telefónica entre West y Swift en la que la artista parece dar su consentimiento para que West incluyera esas palabras (que se referirían a ella) en su canción.

Al final del nuevo videoclip de Swift, se oye a la cantante diciendo: “Me gustaría mucho ser excluida de esta historia”. Esa es una de las frases que usó para responder a la polémica desatada por Kardashian.

En ese momento del video, Swift va vestida de la misma forma en la que asistió a la entrega de los premios MTV de 2009.

En la gala de ese año, cuando la joven estaba dando las gracias por recibir el galardón de Mejor Video de Intérprete Femenina, Kanye West subió al escenario, le quitó el micrófono y dijo que el premio debía haber sido para Beyoncé.

Además de estas referencias, en una parte de su nueva canción, Swift dice: “No me gusta tu escenario inclinado”.

Según medios estadounidenses, se trata de una alusión a la última gira de West, en la que usó escenarios “colgantes”.

Hay incluso quien ha señalado que la escena del videoclip en la que Swift aparece en una bañera sumergida en diamantes es una referencia al robo que sufrió Kim Kardashian en un apartamento en París el año pasado.

Más mensajes

En otro momento del video, se ve una tumba con el nombre de Nils Sjoberg.

En 2016, Swift reveló que ella, bajo el seudónimo de Nils Sjoberg, había escrito el éxito This Is What You Came For, interpretado por Rihanna y Calvin Harris.

Ante la noticia, Harris, exnovio de Swift, la acusó de querer “enterrarlo”.

El periódico The Washington Post señaló que con la imagen de la tumba y el seudónimo al inicio del video “ahora está realmente enterrado”.

El video hace alusión también a la relación que Swift mantuvo con el actor Tom Hiddleston en 2016.

Hiddleston fue visto vistiendo una camiseta que decía “Yo -dibujo de corazón- T.S.”, por la que fue objeto de burlas.

En la cinta, algunos de los bailarines de Swift llevan camisetas con el mismo mensaje.

Sin embargo, la cantante no ha confirmado los mensajes ocultos de su nuevo video.

Solo dijo en Instagram: “No habrá más explicaciones. Sólo habrá reputación”.

Look What You Made Me Do es el primer tema del nuevo álbum de Swift, Reputation (Reputación), que se lanzará en noviembre.

Advertencia

Algo que Swift debe tener en cuenta es que, por lo menos en Spotify, el interés por su nueva canción cayó durante el fin de semana.

De acuerdo con los datos disponibles, Look What You Made Me Do se reprodujo 5,43 millones de veces el sábado, lo que representa una caída de 2,48 millonesde reproducciones con respecto al viernes.

En cambio, Shape of You de Ed Sheeran (que anteriormente tenía el récord del mayor número de reproducciones en un solo día) registró más interés en sus segundas 24 horas en la plataforma.