Esta particular premiación –en medio de un pandemia mundial– definitivamente tuvo de todo, un vistazo a la vida íntima de los famosos y originales atuendos (y situaciones) que nos hicieron sentir en un momento único. Los premios Emmy 2020 definitivamente probaron ser un evento especial y que logró acercar a todo Hollywood a pesar de la distancia. Así que, a continuación te enseñamos parte de lo que no se vio sobre este evento.

1.- Estuvo a punto de convertirse en un incendio real el monólogo de inicio de los premios Emmy 2020

Para mantener todo ‘limpio’ y libre de virus, durante el monólogo de apertura de los Emmy 2020, Jimmy Kimmel roció el sobre del primer ganador con desinfectante y le prendió fuego. Sin embargo, aunque Jennifer Aniston tenía un extintor, en cuestión de segundos, el fuego incrementó, haciendo que ambos famosos reflejaran cara de preocupación. Sin embargo, la actriz tomó la iniciativa y logró apagar el mini-incendio.

2.-Todos los premios fueron llevados a las casas de los nominados

Para mantener el efecto sorpresa de este particular evento, diferentes modelos acudieron hasta las casas de cada uno de los nominados para entregarles (con un traje con aires especiales y para mantener la sana distancia) en mano propia. Pero, ¿qué pasaba si no se lo llevaba? El corresponsal solo se despedía tiernamente y regresaba a los head quarters de los Emmy. jajajajajaja que tristeeeee…

¡Definitivamente sus trajes y esta personalización se llevó las palmas este año!

3.- Regina King y Uzo Aduba recordaron a Breonna Taylor

Regina King no solo se ganó el premio a ‘Mejor actriz’ de Miniserie gracias a ‘Watchen’, sino que su atuendo de traje rosa incluía una playera con el retrato de Breonna Taylor (la enfermera que fue asesinada durante una redada fallida por parte de oficiales y que delataron la brutalidad policiaca y la injusticia que existe ante la comunidad afroamericana). Durante su agradecimiento, no solo su look habló por si solo para que la audiencia no olvide lo sucedido y se llegue a una solución, sino que Regina habló sobre cómo ‘Watchen’ ha provocado conversaciones sobre raza y justicia en Estados Unidos.

Por su parte, Uzo Aduba agradeció su premio como ‘Mejor Actriz de Reparto’ en Mini Serie y también invitó a todos a que juntos se cambie el mundo.

4.- Más de un famoso usó pijamas

Al ser unos premios Emmy 2020 que ocurrieron desde casa, los nominados e invitados fueron notificados que podían utilizar sus mejores pijamas y ropa cómoda para mostrar sus versiones más naturales. ¿El resultado? Looks de impacto como el de Jameela Jamil y Olivia Spencer.

5.- El elenco de Schitt’s Creek tuvieron su propia celebración

El elenco de la serie que se robó la noche en los premios Emmy 2020 se reunieron con sana distancia y cubrebocas para tener su propia reunión de premiación. Tuvieron red carpet, mesas para simular la ceremonia y hasta un mini pódium. ¡Esta serie se robó la noche por completo!

6.- Hubo una mini reunión de ‘Friends’

Jennifer Aniston tuvo una aparición junto a Courtney Cox y Lisa Kudrow bromeando sobre ser ‘roomies’ desde el 94′. Definitivamente no esperábamos esta presentación, pero nos robó una sonrisa.

