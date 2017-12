“Last Christmas” podría llegar al número uno en el aniversario de la muerte de George Michael

Esta podría ser la primera Navidad en la que “Last Christmas“, la icónica canción de Wham!, llegue al número uno de las listas Británicas -y de muchos más países- gracias a una campaña de los fans de George Michael que quieren conmemorar el primer aniversario de su muerte con descargas de la canción.

“Last Christmas” saló a la luz en 1984 pero nunca ha llegado a ser número uno en el Reino Unido, país de origen de George Michael, pese a ser un clásico de todas las Navidades.

Pero George Michael no lo va a tener fácil, el dueto de Ed Sheeran y Beyoncé “Perfect” corre como favorito yes probable que “Last Christmas” solo consiga igualar el número dos que obtuvo en su lanzamiento. Pese a ello, “Last Christmas” es la canción más vendida de la historia que no ha conseguido llegar al número uno.

El compañero de George Michael en Wham!, Andrew Ridgley, apoya la campaña y ha participado con los hashtags #LastXmas4XmasNo1 y #TeamGeorge y sus fans ya han conseguido que la canción suba 26 posiciones en dos semanas, todo un hito.