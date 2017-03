La tumba de George Michael ya se ha convertido en atracción turística a pesar de la oposición de su familia

Ha pasado una semana escasa desde que saliera a la luz que la familia del fallecido George Michael se estaba esforzando sobremanera a la hora de mantener en el más estricto secreto los detalles sobre el funeral que servirá para dar el último adiós al intérprete, precisamente para evitar que un encuentro tan emotivo acabara convirtiéndose en todo un acto público que congregara tanto a medios de comunicación como a los fans más fieles del legendario músico.

Sin embargo, parece que los intentos de la familia por asegurar el carácter discreto e íntimo de la ceremonia han caído finalmente en saco roto, ya que la propia prensa británica ha dado a conocer que ya han tenido lugar las primeras visitas guiadas por el cementerio de Highgate (norte de Londres) que incluyen como parada imprescindible -y por un módico precio de 14 libras- la tumba en la que descansarán los restos mortales del artista, una noticia que habría enfurecido sobremanera a aquellos que forman parte de su círculo más cercano.

Según el diario The Daily Star, los íntimos de George Michael no han tenido otro remedio que exigir a los responsables del famoso cementerio, en el que también están enterrados personalidades tan relevantes como Karl Marx y Michael Faraday, que se encarguen de evitar que los guías y sus grupos de turistas pasen por el nicho que servirá de última morada al astro de la música, sobre todo para que su localización no sea ampliamente difundida a lo largo de los próximos días.

“El funeral va a ser algo muy austero, una pequeña reunión de familiares y amigos completamente privada. La capilla en la que se va a celebrar solo tiene asientos para 30 personas, así que es posible que no quede ni una silla libre. Todos los preparativos se están desarrollando en secreto y la mayoría de los invitados recibirán la información sobre el evento solo unas horas antes de que se produzca. La idea es evitar que un momento tan solemne se vea perturbado por grandes aglomeraciones de fans y fotógrafos”, revela una fuente cercana a la familia del intérprete.

Entre los muchos rostros conocidos de los que se prevé su asistencia al funeral destacan Elton John, la ex Spice Girl Geri Horner y el que fuera compañero de George Michael en Wham!, Andrew Ridgeley, a quien se le había encomendado la tarea de leer un emotivo texto para conmemorar la vida y obra del malogrado artista.

“Andrew tuvo que hacer de tripas corazón y superar todas sus inseguridades para poder rendirle homenaje en la ceremonia de los premios Brit, pero no será capaz de hacer lo mismo en su funeral. Así que finalmente será Geri la que pronuncie un discurso en nombre de todos sus amigos y compañeros de profesión”, explica el mismo informante.