La madre de Selena hace ‘unfollow’ a su hija por Bieber

Toda madre quiere lo mejor para sus hijos y, desde luego, para Mandy Teefey no es una alegría que su hija Selena haya vuelto con su ex, Justin Bieber. Ni ella ni la familia de la cantante están demasiado contentos con esta decisión…

Lo de Jelena es ya la historia interminable. Idas, venidas, ingresos, rehabilitación, escapadas secretas y ahora hasta viajes sin esconderse. ¿Significa esto que Selena Gómez y Justin Bieber son pareja otra vez? Eso parece.

E! News ha conseguido las declaraciones de un informador cercano al entorno de Selenita y, como era de esperar, su familia no tira cohetes con las informaciones respecto a su ‘re-romance’ con Justin.

Según la fuente: “La familia de Selena no está contenta con que ella esté con Justin. Ellos no creen que este chico sea una buena influencia en la vida de Sel y, además, no se creen que haya cambiado en absoluto. Aunque por ahora él se está portando bien con ella, tarde o temprano su verdadera forma de ser saldrá a la luz de nuevo.”, afirma.