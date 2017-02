La gala de los Brit Awards 2017 se convierte en un homenaje a Bowie

El legendario músico británico se lleva sendos premios a título póstumo al mejor artista masculino y a su último trabajo discográfico, ‘Blackstar’

La gala de los Brit Awards convirtió en un homenaje al genio de David Bowie, con la concesión a título póstumo de sendos premios al mejor artista masculino y a su último trabajo discográfico, Blackstar. Emeli Sandé en la categoría de solista femenina, el cuarteto 1975 como mejor banda y Rag´n Bone, elegido artista revelación, han recibido sus respectivos galardones de la música británica en una edición que empieza a cambiar el tono de los Brits en pro de la diversidad.

En un emotivo momento de la velada, retransmitida en directo desde el estadio londinense O2, el actor Michael C Hall ha recogido el primer premio de la noche para Bowie como “testamento de un hombre que solo estaba en deuda con una imaginación sin límites”. Una hora más tarde, era su hijo Duncan Jones quien subía al estrado para agradecer el reconocimiento de Blackstar como álbum del año. Fue el vigesimoquinto disco de estudio de su padre, que salió al mercado pocos días antes de su muerte a causa del cáncer (11 enero del año pasado), y en su día descrito por el productor Tony Viscontis como un regalo de despedida para millones de fans.

Los premios Brit han modificado este año la cuota del jurado -un millar de personas entre productores, compositores y sellos discográficos-para abrirse a todos los géneros y a las minorías étnicas.

La inglesa, aunque escocesa de adopción, Emeli Sandé, una artista ya consolidada que además compone para colegas como Rihanna o Katie Perry, ha conseguido el tercer Brit de su singladura, en un apartado femenino en el que también competía la cantante transgénero Anohni (antes Anthony Hegarty).

Y Beyoncé ha podido quitarse la espina de los Grammy (que en su día le arrebató Adele, nombrada esta noche la gran artista global) al obtener el premio a la mejor artista internacional que, en su versión masculina ha ganado Drake. Uno de los nominados era el cantautor y poeta Leonard Cohen, uno de los grandes como Bowie y también fallecido en el 2016.

Ni siquiera en su decimoséptima nominación ha conseguido Radiohead un premio Brit al mejor grupo británico, que han acabado recogiendo los cuatro miembros de la banda de moda en el Reino Unido, 1975. El cuarteto de chicas de Little Mix hacía las veces gracias a la canción Shout Out To My Ex (mejor single), y los miembros de One Direction por el vídeo de su tema History.

La fiesta del mundo de la música británica, presentada por los televisivos Emma Willis y Dermot O´Leary (el cantante Michael Buble tuvo que ser sustituido a última hora a causa de la grave enfermedad de su hijo pequeño) ha estado aderezada con las actuaciones de Katy Perry, Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars y Robbie Williams, receptor de su estatuilla del Brit número dieciocho por el conjunto de su carrera. Todo un récord para quien se ha descrito a sí mismo como “un cantante medio decente que ni siquiera sabe bailar bien”.