Kylie Jenner pierde la batalla contra Kylie Minogue por “Kylie”

Al decir “Kylie”, muchos millennials podrían deducir que hablamos de la menor del clan Kardashian. Sin embargo, otros tantos pueden preguntar: “¿Jenner o Minogue?”.

Pues para la cantante australiana la pregunta no le ha causado gracia, por lo que decidió proteger su nombre. Bueno, el nombre que comparten ambas.

La batalla por “Kylie” comenzó en febrero de 2016, cuando tras tener un gran éxito con su línea de cosméticos, la estrella de E! intentó registrar el nombre. Sin embargo, Minogue presentó un documento de posición, alegando que su sombre ya estaba registrado para servicios de entretenimiento y grabaciones musicales.

La oficina de patentes de Estados Unidos ha emitido un fallo en favor de la cantante, indicando que será la única a la que se permita utilizar su nombre con fines comerciales, decisión que Jenner planea objetar en los juzgados.

Aunque si bien el fin de las dos al comercializar con su nombre no es el mismo, ya que la hermana de las Kardashian lo destina al mundo de los cosméticos, la intérprete de Into The Blue justificó su denuncia alegando sus seguidores podían confundirse y que Jenner es “un simple personaje de televisión” frente a la que sus representantes definían como una “artista internacional de renombre, solidaria y una activista” que “luchaba” bajo el nombre de Kylie.

¿De qué lado estás: #TeamKylie o #TeamKylie?

¡Perdón, ¿#TeamKylieMinogue o #TeamKylieJenner?