Todo el vestuario de Katy lucía un color blanco perla, Un vestido largo de mangas largas lo combinó con unos guantes y joyería plateada que la hicieron brillar en el escenario. Su cabello platinado fue el elemento especial que la hizo parecer tan radiante en el escenario. Tras dar a luz a su bebé, estrenar su nueva canción “Not The End Of The World” y su actuación de esta noche demostró

El ‘Celebrating America’ evento en honor a la investidura de Joe Biden empezó con la actuación de Bruce Springsteen quien interpretó su tema “The Land Of Hopes And Dreams” . El actor Tom Hanks fue el encargado de decir el discurso inaugural del evento. Seguido de eso continuaron las actuaciones de los artistas que formaron parte del elenco del show.

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 algunos cantantes hicieron su presentación por video, no asistieron a la capital del país. Uno de ellos es Jon Bon Jovi quien desde Miami presentó su número con una canción de los Beatles, interpretó “Here Comes The Sun”. Justin Timberlake y Ant Clemons también participaron interpretando la canción “Better Days”, parte de los artistas de rock llegó la agrupación Foo Fighters para cantar “Times Like These”.