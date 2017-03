Juanes presenta en su nuevo álbum su primer tema en inglés

El cantante colombiano Juanes ha dejado gratamente sorprendida a la industria discográfica al concebir su más reciente trabajo, ‘Mis planes son amarte’, como un álbum puramente audiovisual en el que las canciones y sus respectivos vídeos conforman un original relato sobre la historia de amor entre un astronauta y una diosa extraterrestre a la que considera el amor de su vida.

Pero más allá de este cambio radical de formato narrativo, lo cierto es que resulta aún más asombroso que uno de los temas de este nuevo álbum, ‘Goodbye For Now’, haya sido escrito e interpretado exclusivamente en inglés, teniendo en cuenta que nunca antes en su carrera el artista se había atrevido a dirigirse directamente al público anglosajón en su propio idioma. Afortunadamente, el propio Juanes se ha animado ahora a explicar el porqué de tan llamativa iniciativa.

“La verdad es que lleva cuatro o cinco años grabando temas en inglés, pero sinceramente me resultaba tan complicado, que los primeros experimentos que hice no me salieron demasiado bien. Sin embargo, ahora, tras varios años viviendo en este país y mejorando mi dominio de la lengua, me siento mucho más cómodo con ello”, ha explicado durante la presentación del disco en Nueva York, como recoge el portal Billboard.