Si a principios de semana el actor Johnny Depp recibía malas noticias judiciales –al perder en los Reales Tribunales de Justicia de Londres la demanda de difamación que había interpuesto contra el diario The Sun por llamarlo «golpeador de esposas»–, ahora acaba de recibir malas noticias, esta vez profesionales y al parecer relacionadas con esa sentencia. El propio Depp reconoció ayer en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que los responsables de la saga Animales fantásticos, precuela de Harry Potter en cuyas dos primeras entregas (de 2016 y 2018) ha interpretado al villano Grindelwald, le han pedido que no interprete el mismo papel en la tercera entrega del filme, cuyo estreno estaba previsto en noviembre de 2021 pero se ha retrasado a verano de 2022.

«Deseo haceros saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y respeto y acepto esa petición», ha explicado el intérprete en su comunicado. Pero ha añadido que no está en absoluto de acuerdo con la sentencia del tribunal londinense: «El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmo que voy a apelar la sentencia».

El pasado 28 de julio tuvo lugar la última sesión del juicio, en el que también estuvo presente Amber Heard, que estuvo casada con el actor entre 2015 y 2016. Heard pidió el divorcio y aseguró que había sido víctima de violencia de género en su matrimonio con Depp, algo que destacó The Sun en el artículo por el que Depp demandó a News Group Newspaper, editor del tabloide. La actriz donó los 7 millones de euros que recibió tras el divorcio a varias organizaciones benéficas y los abogados del actor la acusaron de malos tratos y difamación.

«Johnny Depp dejará la franquicia Animales fantásticos. Le agradecemos el trabajo realizado en las películas hasta ahora. La tercera parte está ahora mismo en proceso de producción y habrá un nuevo casting para el papel de Gellert Grindelwald», explicó ayer Warner Bros. en un comunicado, sin dar más detalles de los motivos que han llevado a prescindir del actor y buscar a un sustituto para su papel.

Las reacciones en las redes no tardaron en llegar y el hashtag #JusticeForJohnnyDepp aglutinó las opiniones en contra de la decisión del estudio de los seguidores del actor, que ya hicieron campaña contra la presencia de Heard en la película de superhéroes Aquaman.

«Mi determinación sigue siendo fuerte y pretendo probar que todas las alegaciones acerca de mí son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento del tiempo», subrayó Depp en su comunicado. El juez Andrew Nicol dijo en su sentencia del pasado 2 de noviembre que la definición de «golpeador de esposas» de The Sun era «substancialmente cierta», y contra esa afirmación quiere apelar el actor, que también mantiene en Estados Unidos una demanda de difamación contra su exmujer, cuyo juicio, retrasado en varias ocasiones, está previsto que se celebre el Virgina el 3 de mayo de 2021, según precisa Deadline.