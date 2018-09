Jlo tras caída demuestra como una Profesional continua el show

La estrella pop sufrió un tropiezo el sábado en la noche, durante su regreso a los escenarios para otra ronda de su residencia en Las Vegas, All I Have. De acuerdo con material grabado por un asistente al concierto, la diva se encontraba caminando al borde del escenario para tomar la mano de sus fans cuando inesperadamente se resbaló y se cayó de espaldas. Un fanático le dio una mano gracias a la que se puso de pie rápidamente y siguió con su presentación. Una profesional como J.Lo lo sabe: ¡el show debe continuar.! Con solo tres presentaciones más para su show final del 29 de septiembre, otras celebridades inundaron el Teatro Zappos del Planet Hollywood Hotel & Casino para presenciar el show que Lopez perfecciona desde hace casi tres años. La estrella también organizó una fiesta en el backstage para otras chicas famosas, entre ellas Selena Gomez, Sofía Vergara, Jessica Alba, Sarah Michelle Gellar, Becky G, Ireland Baldwin y Dua Lipa.

En el backstage, las exitosas chicas pasaron tiempo juntas y posaron para fotos con la artista. A pesar de que siempre estaremos impresionados con Lopez, Gomez dejó en claro qué sintió al estar ahí cuando le envió un mensaje de texto que compartió con sus seguidores en las redes sociales.”¡¡Estuviste absolutamente increíble esta noche!! No quería molestarte mientras tenías tu momento. ¡Mi vuelo sale ahora, de lo contrario me hubiera quedado! ¡Lo siento mucho! ¡¡¡Quería contarte lo mucho que me inspiraste esta noche!!! ¡Nunca antes en mi vida me había sentido así de libre! Lol ¡¡GRACIAS!!”, le escribió la cantante de Back to You a Lopez. “¡¡¡Simplemente quería decirte lo maravillosa que Dios sabe que eres!!! Él me habló a través de tu show esta noche, ¡¡me hizo sentir mujer!! Lol. ¡Te amo mucho!”.

“¡Eres la definición de una mujer de armas tomar!”, agregó Gomez en Instagram. “¡Gracias por inspirarnos a nosotras las artistas mujeres!”.Desde su aguda coreografía hasta su rápida recuperación de la caída, López nos sigue demostrando cómo se hacen las cosas.