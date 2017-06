Jerry Seinfeld explica por qué no quiso abrazar a Kesha

El veterano actor y humorista Jerry Seinfeld se ha convertido sin pretenderlo en el centro de un intenso debate que le ha llevado a recibir tantas críticas como muestras de comprensión por parte del público, una polémica que arrancó con la difusión esta semana de un vídeo en el que aparecía negándole un abrazo a la cantante Kesha en hasta tres ocasiones cuando esta irrumpió en medio de una entrevista para saludarle.

Consciente de la repercusión que ha alcanzado este episodio y de la imagen tan poco favorable que sobre su carácter ha podido transmitir a ciertos sectores de la opinión pública, el actor ha querido aclarar personalmente que -a diferencia de lo que han venido comentando algunos internautas- de su controvertida decisión no se desprende hostilidad alguna hacia la estrella del pop o una supuesta actitud arrogante.

“Estaba en medio de una entrevista y creo que todo lo que pasó estaba un poco fuera de lugar. Cuando llegas a mi edad y has conseguido un par de cosas importantes en la vida, te acabas creando tu propia realidad y, en mi realidad, yo no abrazo a personas que me son completamente desconocidas. Primero tengo que conocer a alguien, saludar y decir ‘hola’. Un abrazo no es el primer tipo de interacción que se da entre dos seres humanos. Al menos yo nunca lo he hecho”, aseguró al portal de noticias Extra.

Lo cierto es que aquellos que estén familiarizados con algunos de los monólogos más célebres que ha venido ofreciendo a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera, así como con el personaje autobiográfico que interpretaba en la ‘sitcom’ que le catapultó al estrellato en la década de los 80, la inolvidable ‘Seinfeld’, no deberían haberse quedado demasiado sorprendidos al constatar una vez más que al humorista le incomodan profundamente aquellos gestos que denotan una confianza excesiva o un trato demasiado informal por parte de sus interlocutores.

El embarazoso encuentro entre los dos artistas tuvo lugar en la alfombra roja de un exclusivo evento organizado por la fundación del cineasta David Lynch y que tuvo lugar este lunes en Washington. El reputado cómico se encontraba en medio de una distendida charla con un reportero cuando Kesha, impresionada al percatarse de la presencia de uno de sus grandes ídolos, se le acercó y le preguntó si podía abrazarle, una propuesta que Jerry rechazó de forma algo brusca pero sin traspasar el límite de la mala educación.

También es verdad que, ni siquiera después de haberse presentado formalmente, Jerry Seinfeld se animó a regalar a Kesha el achuchón con el que esta tanto soñaba. Eso sí, al menos los dos artistas tuvieron la oportunidad de mantener una animada conversación en la que no faltaron risas y anécdotas, por lo que es probable que la impresión que la estrella del pop tenía de Jerry tras su gélido encuentro ante las cámaras haya cambiado significativamente.

“Ella se lo tomó muy bien, nos acabamos riendo sobre todo lo que había pasado”, explicó al mismo medio para agradecer de alguna forma a la artista la admiración que le profesa gracias a su notable legado televisivo.