Jennifer Lopez, harta de que le cuelguen la etiqueta de ‘asaltacunas’

La cantante Jennifer Lopez se ha labrado una reputación de ‘asaltacunas’ en el terreno sentimental debido a su tendencia a mantener romances con hombres más jóvenes, especialmente con el bailarín y su expareja Casper Smart, pero ella insiste en que nunca ha prestado atención a la edad de sus pretendientes.

“Lo primero de todo, ¡ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes. No es eso. Sencillamente conozco a alguien, y si salimos juntos, pues salimos juntos. Si me gustan, me gustan y punto, y si no, pues perfecto. Lo importante es cómo sea esa persona. Quién es realmente. No tiene nada que ver con la edad”, aseguró algo resentida la diva del Bronx a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, para criticar los dobles estándares que se aplican a hombres y mujeres a la hora de escoger a su pareja.

“Me colgaron esa etiqueta inmediatamente después de salir con Beau [Casper] porque él era menor que yo, y eso que fue el primer chico más joven con el que salía. Si son más mayores, que lo sean. Y si resulta que son más jóvenes, genial también. Todo depende de si me atrae o no su espíritu, su energía, su alma”.

El último romance que se le atribuye a la intérprete de 47 años es con el rapero canadiense Drake, de 30, aunque por el momento JLo se resiste a confirmar los rumores al respecto, o los que apuntan a que su noviazgo habría llegado ya a su fin.

“Hicimos una canción juntos. Ahora mismo no estamos componiendo nada. Solo pasamos tiempos juntos. De hecho, fue él quien me mandó una canción para ver si me gustaba y quería participar en ella. Y eso es todo, tenemos un tema juntos”.