Celine Dion es una de las cantantes más importantes de los últimos 20 años. Con más de 200 millones de discos vendidos, la cantante canadiense ha obtenido un codiciado lugar en la industria musical. Estatus que fue confirmado en el 2004, cuando obtuvo el World Music Award como la artista más exitosa de todos los tiempos, además de ser merecedora de cinco premios Grammy (entre muchos otros reconocimientos). Por eso, este 30 de noviembre Alonso Villarreal le rinde homenaje a esta extraordinaria artista con un recorrido por sus éxitos. Aprovechmos entonces para prepararles este playlist de las inolovidables de Celine para que vayas preparándote para este tremendo especial. Nos oímos como siempre desde las 7:00 a.m. en los 80s a las 7 por tu emisora Para Todas las Generaciones!

1.- My Heart Will Go On

A la fecha, es el mayor éxito de la artista. Es el tema de amor de la película «Titanic» y forma parte de su disco «Let’s Talk About Love». Gracias a esta canción ganó dos premios Grammy en 1998.

2.- All By Myself

No es la intérprete original de la canción pero si la hizo popular en 1996. Se encuentra en su disco «Falling Into You». Es una de las canciones que muestra la capacidad vocal que tiene la cantante.

3.- Tell Him

Esta canción fue muy famosa por el excelente dueto al lado de Barbra Streisand. Con un sonido melódico y carácter romántico de la canción lograron una nominación al Grammy como Mejor dúo.

4.- Beauty and the Beast

Fue la primera vez que su voz salió en una película, cantando el tema de la película de Disney «La Bella y la Bestia». La interpretó junto a Peebo Bryson y fue un parte aguas para dar a conocer su calidad vocal. Ganó un Oscar como Mejor Canción en 1992.

5.- Because You Loved Me

Incluida en la banda sonora de la película «Up, Close and Personal». También parte de su albúm «Falling Into You», el cual es uno de los discos más vendidos de la historia. Este hit también le valió a la canadiense otras dos nominaciones en los Grammy de 1997.

6.- I Hate You Then I Love You

Grabada con el divo de la ópera Luciano Pavarotti. Forma parte del disco «Let’s Talk About Love«. Es una de los mejores duetos que la cantante ha hecho.

7.- The Prayer

Este fue otro dueto histórico para la cantante, grabado con el tenor italiano Andrea Bocelli. En el 2000 obtuvo una nominación al Grammy como Mejor dúo pop. Forma parte de la banda sonora de la película animada «La espada mágica. En busca de Camelot».

8.- The Power of Love

En los años 80 muchos artistas la hicieron famosa, hasta se grabó una versión en español. Pero Dion la volvió un éxito de nuevo en 1993 como parte de su disco «The Color of My Love». En 1995 estuvo nominada de nuevo en los Grammy, el cual no ganó.

BONUS TRACK 9.-Céline Dion – Immortality ft. Bee Gees

10.- Céline Dion – That’s The Way It Is