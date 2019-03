Hoy se lanzó el álbum “KISS Unplugged”

El 12 de marzo de 1996 se lanzaba “Kiss Unplugged”, el álbum de la presentación del grupo KISS dentro del ciclo MTV Unplugged. El show, de casi una hora de duración, se llevó a cabo el 8 de agosto de 1995 y tuvo una excelente recepción entre los fanáticos. En aquel momento la banda estaba conformada por Paul Stanley (guitarra, voz, coros), Gene Simmons (bajo, voz, coros), Eric Singer (batería, voz, coros) y Bruce Kulick (guitarra). Además, para la presentación fueron invitados Peter Criss (batería, voz, coros) y Ace Frehley (guitarra, voz, coros), miembros originales de la banda.

El exitoso grupo de rock se destaca por su particular estética, la que incluye el maquillaje, la vestimenta y los peinados extravagantes de sus integrantes. KISS se originó en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1973. En 1974 lanzaron “Kiss”, su primer álbum de estudio. Al igual que los dos discos posteriores, “Kiss” no tuvo demasiada repercusión. Alcanzaron la fama en 1975, cuando lanzaron el álbum en vivo “Alive!”. En la lista de temas de “Alive!” se encuentra el hit del grupo “Rock and Roll All Nite”, considerada una de las mejores canciones de rock de la historia. Entre la amplia discografía de KISS se encuentran otros éxitos como “Destroyer” (1976), “Dynasty” (1979) y “Creatures of the Night” (1982).