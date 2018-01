HISTORIA DEL PATINAJE SOBRE RUEDAS

FLASHBACK PARTY BY LA NOCHE RETRO DE ANTENA 8

Este sábado 6 de enero no puedes perderte el Flashback Party by La Noche Retro de Antena 8 en SkateWorld. SkateWorld, ubicado en Plaza Premier en Brisas del Golf, posee la mejor pista de patinaje sobre ruedas en Panamá para que vengas con tu familia a pasar un rato divertido y bailar como hace tiempo no lo hacías.

Sabías que el patinaje sobre ruedas fue inventado por el holandés Hoans Brinker en el año 1733 quien ideó y construyó la primera rueda metálica para patines (ver foto abajo). Más tarde, en 1770, Joseph Merlin, de origen belga, creó unos patines que incorporaban cuatro ruedas metálicas dispuestas en una sola línea. Por ser ruedas metálicas, el frenado era muy difícil de lograr… ¿te imaginas cómo pudo haber sido usar estos patines?

Primera rueda metálica para patines construida por Hoans Brinker

El patín de tipo quad, dos ruedas a cada lado, fue inventado en 1863, más de 100 años después de la invención de Merlin, por el estadounidense James Plimpton. Estos patines permitían a las ruedas pivotar haciéndolos mucho más manejables. Más tarde se adicionó el bloque de goma usado para frenar (¿quién recuerda haber tratado de frenar usando esta goma y terminar con la cara en el cemento?) y así nació el patinaje artístico sobre ruedas.

Los patines in-line, como los conocemos hoy, no fueron inventados hasta el siglo XX ahora permitiendo a un mayor número de personas participar en este divertido deporte.

Te invitamos a disfrutar del patinaje sobre ruedes en el día de los reyes magos este sábado 6 de enero desde las 6 de la tarde. Prueba la mejor pista de patinaje sobre ruedas en Panamá de SkateWorld en el Flashback Party by La Noche Retro de Antena 8! Tú tienes que estar allí!