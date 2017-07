Harper Beckham celebra su cumpleaños en el palacio de Buckingham con una princesa real

Este fin de semana ha sido sin duda uno de los más especiales en la corta vida de la más pequeña del clan Beckham, Harper, no solo porque celebró su sexto cumpleaños rodeada de familiares y amigos, sino porque se convirtió por un día en una princesa en un castillo de verdad.

Para festejar que su única hija se hacía mayor, David y Victoria quisieron sorprenderla con una visita al palacio de Buckingham, en Londres, algo que seguramente no olvidará jamás ya que allí también tuvo la oportunidad de conocer en persona a un miembro de la realeza británica: la princesa Eugenia, la hija menor del príncipe Andrés, duque de York, y de su exmujer Sarah Ferguson.

“Qué suerte ha tenido Harper, que ha podido conocer a una princesa de verdad en el palacio”, presumía este lunes su famoso padre en Instagram junto a una foto de su niña vestida como el personaje de Elsa de la película ‘Frozen’ y posando con la nieta de Isabel II y otras cinco amiguitas, que también iban disfrazadas.

El exfutbolista, la diseñadora y sus tres hijos mayores -Brooklyn, Romeo y Cruz- utilizaron la misma red social para dedicar cariñosos mensajes de felicitación a Harper, la única de la familia que todavía no tiene perfil virtual, acompañados de tiernas imágenes que retratan a cada uno de ellos con la pequeña de la casa en alguno de los muchos momentos familiares de los que disfrutan juntos y que también suelen hacer públicos en la esfera digital.

“Feliz cumpleaños a nuestra jovencita tan especial… Una niña tan especial que trae mucha alegría y felicidad en nuestras vidas. Feliz sexto cumpleaños (no puedo creer que ya tengas seis años). Que tengas un fantástico día. Te queremos mucho, preciosa”, escribía Beckham para ilustra una instantánea de padre e hija posando frente a Buckingham.

Asimismo, tanto Beckham como la ex Spice Girl no dudaron en hacer partícipes a sus millones de seguidores de la espectacular fiesta que organizaron para su hija este sábado, durante la que el deportista se animó a participar en una de las actividades dirigidas a los más pequeños que consistía en decorar con pinturas comestibles divertidas galletas de jengibre. Entre los invitados, no pudieron faltar los padres de la cantante, Jackie y Anthony, la madre de David, Sandra, así como todos los hermanos del famoso matrimonio y sus respectivas familias.