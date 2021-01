Antes de Dua Lipa o Miley Cyrus, existía Gwen Stefani, la camaleónica cantante que desde los noventa hasta ahora, nos ha dado looks icónicos. Es más, varias artistas actuales probablemente se hayan inspirado en los looks de antaño de la ex vocalista de No Doubt.

Y para demostrar que a sus 51 años sigue viéndose prácticamente igual que hace dos décadas atrás, Gwen estrenó su nuevo videoclip para su single Let Me Reintroduce Myself, donde recrea icónicos looks de sus alfombras rojas y videos musicales, ¡viéndose mejor que nunca!

Los looks de Gwen Stefani

La cantante estadounidense nos hizo un recuento por su estilo único a través de los años con este nuevo video. Viajando en el tiempo, recordó looks como el de una alfombra de 1998 junto a No Doubt, donde aparece con su colorido pelo celeste y un top a juego. Y es que durante los noventa, Gwen rockeó varios estilos de cabellera y colores, como el rosado, para luego definirse como su rubio platinado.

De los videos de No Doubt, algunos looks que recreó fueron los de Don’t Speak y Just a Girl. La cantante ya hora jurado de «The Voice» en Estados Unidos, compartió algunas fotos y videos de TikTok del detrás de escena del videoclip, mostrando el trabajo del equipo para revivir todas esas versiones de ella misma.

Luego, Gwen recordó su carrera como solista, donde destaca el peinado de Rich Girl, con tomates asimétricos, adornos de estilo asiático en el pelo y corsé, su look urbano de Hollaback Girl que sin duda es algo que muchas influencers querrían lucir actualmente. También revivió sus atuendos de Wind It Up y What You Waiting For?.

¡Revisa el nuevo videoclip aquí!