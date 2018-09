Gustavo Cerati: a cuatro años de una muerte que conmovió a millones

“Una vez vi un CD mío a diez pesos. Me dio vergüenza y me lo llevé”, decía años después Cerati al recordar Amor Amarillo. La obra tomó valor con el correr de los años y, hoy en día, no hay fanático de Gustavo que no destaque sus letras. “Te llevo para que me lleves”, “Lisa” y “Pulsar” fueron los sencillos.