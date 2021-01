La cantante Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional en la ceremonia de juramentación de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos y de Kamala Harris como vicepresidenta del país.

Portando un vestido con falda roja y top negro, Gaga tenía en el lado izquierdo del pecho una paloma de la paz en color dorado, con una rama de olivo en el pico.

Al terminar de cantar el himno nacional, Lady Gaga se acercó a Joe Biden y a Kamala Harris y les dirigió unas palabras.

Después del juramento de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, la cantante y actriz JLo cantó la canción “This Land is your Land” y “America The Beautiful”.

Antes de terminar su canción, JLo pronunció algunas palabras en español.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo JLo al micrófono.

Es la primera vez que se pronuncian palabras en español en la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos.