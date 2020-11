1.- Gloria Estefan, Miami Sound Machine – Conga

«Conga» es el primer sencillo de la banda Miami Sound Machine para su noveno álbum de estudio Primitive Love. El sencillo fue publicado en 1985.

2.- Gloria Estefan, Miami Sound Machine – No será Fácil

3.- Gloria Estefan, Dr. Beat

4.- Gloria Estefan, Regresa a mí

5.- Gloria Estefan, Anything for You (Spanish Video Version)

«No te olvidaré» (Anything For You) es una canción compuesta por Gloria Estefan e interpretada junto a la banda Miami Sound Machine. Fue lanzado en 1988 como el cuarto sencillo de su álbum de estudio Let It Loose. Éste se convirtió en el primer sencillo de Estefan y Miami Sound Machine en liderar la lista del Billboard Hot 100. El lado B del sencillo contiene una versión en spanglish de la canción, con Estefan alternando los versos y coros entre inglés y español.

6.-Miami Sound Machine – Dingui Li Bangui

7.- Gloria Estefan – No me vuelvo a enamorar

8.- Gloria Estefan Si Voy a Perderte hoy

9.-Gloria Estefan – Oye Mi Canto

Oye mi Canto (Hear my Voice) es el cuarto sencillo de Gloria Estefan para su álbum Cuts Both Ways. Lanzado en 1989.

10 .-Gloria Estefan – Mi Tierra

Si te gustó este recuento musical, no puedes perderte nuestra programación en los 80s a las 7 donde le estaremos haciendo un Homenaje a esta extraordinaria cubana. Sintonízanos en Los 80s a las 7 este 12 de noviembre por tu emisora para TODAS LA GENERACIONES 100.1 F.M.