Especial: 50 Éxitos de la Música Disco Parte 2

El pasado viernes pudiste disfrutar de la espectacular selección de Alonso Villarreal para celebrar lo mejor de la música disco en su segunda entrega.

El próximo especial es este viernes 22 de febrero y no te lo puedes perder porque sera el cierre de este conteo de los 50 éxitos de la música disco.

Acontinuación te dejamos la lista de las canciones que pudiste disfrutar. Te esperamos este viernes desde las 7 a.m. en los 100.1 fm

18.- Heaven must be missing an angel- Tavares

19.- Don´t stop til you get enough- Michael Jackson

20.- Hot Stuff- Donna Summer

21.- Born to be alive- Patrick Hernandez

22.- Dance (disco heat)- Sylvester

23.- Heart of glass- Blondie

24.- Love hangover- Diana Ross

25.- More more more: Andrea True Connection

26.- I found love (now that I found you)- Love and kisses

27.- Ring my bell- Anita Ward

28.- Ladies night- Kool and The gang

29.- Supernature- Cerrone

30.- TSOP (The sound of Philadelphia)- MFSB

31.- Get down tonight- KC and The sunshine band

32.- Turn the beat around- Vicki Sue Robinso

33.- Spring affair- Donna Summer