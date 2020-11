MIAMI, Florida (9 de noviembre de 2020). La cantante y compositora, productora y filántropa Erika Ender, ganadora de múltiples premios, incluyendo varios Latin GRAMMY, lanza su esperado nuevo álbum MP3-45 bajo el sello BMG este viernes, 13 de noviembre.

Para celebrar el debut de la producción discográfica, Erika ofrecerá dos eventos especiales esta semana: MP3-45 Behind the Album este jueves, 12 de noviembre en su canal de YouTube, documental lanzado en vivo a las 7:00 PM hora de Miami con todos los detalles de la producción del álbum; y Erika En Íntimo, una presentación y conversación íntima de la artista, via Zoom, sobre las canciones que conforman el álbum, el 13 de noviembre, también a las 7pm de Miami. La información para poder ser parte de estos eventos especiales estará disponible en las redes sociales de la artista, @erikaender en todas las plataformas.

MP3-45 es un viaje en la evolución, a través del bagaje cultural y musical de Erika Ender que realza e ilumina cada lado de la cantautora. Suma la multiculturalidad de Erika, la música con la que creció y que la hizo la artista y compositora que es. Incluye tres covers que marcaron su vida y seis canciones inéditas que cuentan momentos importantes de su vida.

Erika grabó MP3-45 junto al productor ganador de premios GRAMMY y Latin GRAMMY, Moogie Canazio, en el 2019 y el 2020, en Río de Janeiro, Los Angeles y Miami. Juntos, transfirieron su esencia a la cinta.

“Este álbum es un reflejo de quién soy realmente”, dice Ender. “Soy una mujer moderna e independiente que piensa fuera de la caja pero mis valores internos son de la vieja escuela. Mi ética es muy clásica en términos de moral y siempre trato de imprimir un mensaje en mi música y letras. Nací y crecí en una familia multicultural y en MP3-45 no me estoy enfocando solo en un género o en un idioma; estoy mezclando todo lo que soy».

Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas, que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto. . . 45 representa «la Erika clásica» (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, (45 rpm) favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales).

De lo sinfónico a lo electrónico, pero con la misma esencia; MP3-45 es una propuesta atrevida y única, que mezcla distintos géneros y tres idiomas (inglés, español y portugués) para un mundo cada vez más globalizado, en el que la música es, por encima del género o lenguaje, el idioma más universal.

A continuación les dejamos parte de lo que fue MP3-45 Behind the Album