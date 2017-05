El nuevo trailer de ‘Wonder Woman’ es acción pura

Warner Bros. presentó un nuevo trailer de Wonder Woman durante la gala de los MTV Movie & TV Awards, y por decir poco, se ve increíble.



En casi tres minutos, titulado “Rise of the Warrior,” este nuevo clip se enfoca en las escenas de acción, donde Wonder Woman (Gal Gadot) usa su espada, vuela ventanas, y se levanta en el aire como Ave Fénix. Es épico.

Después de dar a conocer el trailer, Twitter reaccionó así: