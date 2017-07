El ‘Gangnam Style’ pierde el trono del video más visto en Youtube

No mentimos al decir que todos recordamos una pegajosa canción que se puso de moda en el 2012 llamada Gangnam Style. El hit, proveniente de Corea del Sur, fue traído a nosotros por el músico Psy, y el video musical era tan raro como la canción, causó tanto furor que se convirtió en el video más visto de YouTube por cinco años seguidos.

No solo los icónicos movimientos de baile eran replicados por millones de personas, también es el video con más parodias hechas. El original alcanzó los 2,894,530,818 de vistas; algo sin duda sorprendente.

Pero las modas cambian, los estilos y la música también, por lo que el día de hoy llega un nuevo video a destronar a PSY, y es nada más y nada menos que el video musical de la canción See You Again, donde Wiz Khalifa comparte pantalla con Charlie Puth, y ya alcanzó los 2,895,724,859 de vistas.

Recordemos que esta canción fue la principal en el soundtrack de Furious 7 y también fue usada como tributo para el fallecido Paul Walker. La canción fue subida a YouTube en Abril del 2015, y en dos años ha alcanzado esas grandiosas cifras.

Teniendo en cuenta que se estimó que 3.77 millones de personas en el mundo utilizan Internet este 2017; si cada vista de See You Again refleja un usuario único, básicamente significa que tres cuartas partes de la gente en línea han visto ese mismo video.

Eso es bastante alucinante, si se ponen a pensarlo. Presumiblemente, su popularidad tiene algo que ver con los fans de Paul Walker, quienes escuchan esta canción por respeto, pues está completamente dedicada a él.

En tercer lugar se encuentra la canción de Justin Bieber, Sorry, con 2.635 miles de millones de vistas, seguido de Uptown Funk de Bruno Mars, con 2.55 miles de millones de visitas y cerca está Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con 2.483 miles de millones de vistas.