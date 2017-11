Ed Westwick, actor de ‘Gossip Girl’, acusado de violación por Kristina Cohen

El artista se escuda en no conocer a Kristina Cohen, que asegura haber sido violada por Westwick mientras dormía una siesta

Entre septiembre de 2007 y diciembre de 2012, una misteriosa voz -realizada por Kristen Bell- se transformó en el misterio más grande de la televisión. Y es que durante seis temporadas, Gossip Girl logró mantener en secreto al “culpable” de todos los desastres de la socialité neoyorquina. Sin embargo, no sólo la intriga mantuvo cautiva a la audiencia, sino también los numerosos romances de Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) y, por sobre todo, el galantísimo de Charles Bass, interpretado por Ed Westwick (30), quien ha sido acusado esta semana de abusos sexuales por una joven actriz en Facebook. Unas acusaciones que el actor ha negado.

Kristina Marie Cohen, de 28 años, empezó su carrera en 2010 con apariciones en series como The Middle o Californication. Así, Kristina Kruz -como se hacía llamar antes- conoció a gente del potente círculo de la industria y comenzó a frecuentar personajes importantes. De acuerdo con su relato -publicado este 7 de noviembre-, su entonces “novio” la llevó a casa de Ed Westwick, donde ocurrió una situación que ella preferiría borrar de su memoria. “Abusaron de mí hace tres años. Fue un tiempo oscuro en mi vida. […] Aún ahora lucho contra los sentimientos de culpa. Preocupaciones infundadas de que, de alguna forma, yo haya sido la culpable”, escribió para comenzar su relato.

“(En esa época) estaba saliendo con un productor que era amigo de Ed Westwick. […] Fue el quien me lo presentó por primera vez. Quise marcharme cuando Ed sugirió que ‘todos debíamos follar’. Pero el productor no quería que Ed se sintiera extraño por mi partida. Él insistió en que nos quedáramos a cenar. Yo dije que estaba cansada, pero el sugirió quedurmiera una siesta en la habitación de invitados. Me acosté y me quedé dormida. Fui despertada abruptamente por Ed encima mío, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que se detuviera, pero él era fuerte. Peleé lo más que pude. Estaba paralizada. No podía moverme. Él me agarró y me violó”, reveló Kristina, en una publicación que ya cuenta con el apoyo de 13.000 internautas.

Tras la descripción del incidente, Cohen prosiguió su texto con sórdidos detalles de las consecuencias, como que el productor la acusó de haber sido “participante activa” de la situación, además de amenazarla con que “probablemente” destruiría la carrera de Westwick si es que hablaba. “Dijo que la gente vendría a por mí, que me destruiría, que tendría que olvidarme de mi carrera”, mencionó. Aunque la artista aún no ha entregado algún dato, o nombre, que pueda identificar a la persona que la introdujo en esa situación. A pesar de ello, ha expuesto su punto de vista: “Ahora me doy cuenta de las maneras en que esos hombres con poder presionan a las mujeres”.

Por otra parte, Kristina ha mostrado su desprecio sobre el acoso, en general.“Me enferma ver que hombres como Ed son respetados”, manifestó. Asimismo, ha alentado a otras chicas a que no sigan ocultando sus propios traumas de “monstruos como esos”. Pero Westwick se niega a reconocerse como un depredador. Es más, ha asegurado no haberse topado jamás con Cohen. “No conozco a esta mujer. Nunca he forzado a ninguna mujer de ninguna forma. Nunca he cometido una violación”, redactó en su Twitter, cuatro horas después de la denuncia. Aunque pocos se han atrevido a apoyarlo. Incluso la policía de Los Angeles ha confirmado la apertura de una investigación sobre el episodio. Aun así, algunos de sus fans aclaran que Westwick es “inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario”.