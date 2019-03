Día Mundial del Síndrome de Down

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Este jueves se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una celebración promovida por las N.U. y secundada por un gran número de organizaciones nacionales e internacionales que busca la concienciación pública sobre el síndrome de Down así como recordar la dignidad inherente, la valía y las importantes contribuciones de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad y a su diversidad.

Este año, bajo el lema ‘No dejar a nadie atrás’, centra sus esfuerzos en la concienciación sobre la importancia de que las personas con síndrome de Down tengan la oportunidad de disfrutar de unas vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás, como en el resto de aspecto de la sociedad. El síndrome se descubrió en 1959 y se calcula que uno de cada 733 bebés nacen con este síndrome. La fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21).

El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo. Una persona con Síndrome de Down puede crecer y desarrollarse como persona, siempre que se le garantice un acceso adecuado a la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva.

No olvides usar un par de medias diferente durante este día para mostrar tu apoyo a esta noble causa!