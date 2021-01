«Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar», comentó la cantante al estrenar su nuevo sencillo.

Selena Gomez estrenó el jueves pasado De una vez, su nueva canción en español que sorprendió a sus seguidores.

En su nuevo sencillo, que vino a acompañado de un videoclip, la cantante habla sobre el quiebre de una relación amorosa que no daba más y que es tiempo de sanar, con frases como “ya no duele como antes, la herida de tu amor sanó, de una vez por todas, soy más fuerte sola”.

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí“, comentó la artista de 28 años.

Esta no es la primera vez que lanza una canción en español. Entre las más populares destacan, en 2010 y bajo el nombre de Selena Gomez and the scene, Un año sin lluvia y al siguiente, Dices, dos versiones de otros sencillos en inglés, A year without a rain y Who says. En 2018 fue parte de la colaboración de Taki Taki con DJ Snake.

Revisa el video de De una vez acá: