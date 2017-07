Cronología: la salvaje explosión de Rob Kardashian en redes

Para entender el contexto de esta explosión de mal gusto hay que remontarse a los prolegómenos del noviazgo de Rob y Chyna. Su relación sentimental se hizo pública en enero de 2016 y ya desde entonces la familia Kardashian se tomó la noticia con poco entusiasmo. Al fin y al cabo, Chyna venía del bando enemigo. Había tenido un hijo con el actual novio de Kylie Jenner, el rapero Tyga; y una de sus mejores amigas es Amber Rose, exnovia del actual marido de Kim Kardashian, Kanye West. Hay cócteles molotov menos incendiarios que Chyna en el mismo espacio que las Kardashian.

Lo que siguió fue una montaña rusa de emociones y quebraderos de cabeza. En marzo de 2016 parecía que habían roto, pero Rob y Chyna se comprometieron apenas un mes después. Llegado mayo, anunciaron que estaban esperando un bebé y empezaron a grabar su reality, Rob & Chyna, en el que casi todo eran discusiones a grito tendido y terapias de pareja. Rob llegó incluso a pasar un test de paternidad de la hija que todavía no habían tenido. Para noviembre, los dos ya eran padres de Dream Renée, cuya custodia será materia de estudio en los próximos meses teniendo en cuenta que este nuevo escándalo parece incluso demasiado para alguien criado en una familia que no deja de encadenarlos.

En diciembre de 2016, la pareja ya empezó a dar muestras del cariz autodestructivo de su relación. Rob subió a Snapchat un vídeo en el que explicaba cómo Chyna se había llevado a su hija de casa, dejando la habitación del bebé completamente vacía. Su relación pareció arreglarse semanas más tarde, pues pasaron la Nochevieja juntos, pero en febrero, medios como People informaron que los planes de boda se habían cancelado y que Rob y Chyna ya no estaban juntos.

Poco se ha hecho público sobre el estado de la relación entre Rob y Chyna desde que ambos abandonaran su compromiso matrimonial a principios de año. Rob llegó a usar su Instagram a finales de mayo para demostrar su amor por Chyna con un par de publicaciones románticas sobre la madre de su hija. Pero es posible que sea la última de esas publicaciones al menos en un tiempo. Principalmente, porque Rob ya no tiene cuenta de Instagram.

Cualquier señal ambigua sobre la relación entre Rob y Chyna llegó a su punto definitivo este pasado miércoles. El hermano Kardashian publicó un vídeo de su exnovia en el que ella aparecía ligera de ropa dándose besos con otro chico: “Jajajaja, Chyna me acaba de enviar este vídeo deseándome un feliz 4 de julio qué persona tan loca. Ven a pasar tiempo con tu hija en vez de estar f********* a mí y después a este tío justo después. Necesitas ayuda”. Medios como US Weekly recogieron instantáneas de la publicación.

Today Chyna sent me a video after I just bought her 250K of jewelry and she sends me this video… of another man in our bed pic.twitter.com/3rE4luXilJ

— ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) July 5, 2017