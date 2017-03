¡Cosas que puedes comer cuando no quieres cocinar y le hacen bien a tu cuerpo!

Homero Simpson es uno de los ejemplos más claros de cómo se disfruta una buena comida. No importa si es sana o dañina, el Simpson más querido no deja pasar la oportunidad de comer una rosquilla o un enorme plato de fruta si se le cruzan en el camino. Aunque cocinar no se le da del todo bien.

Entre comer sano y disfrutar de los alimentos, no hay ninguna pelea, al contrario; han demostrado ir de la mano en múltiples ocasiones explotando el sabor y la nutrición en un mismo lugar. El placer que la comida nos proporciona es único y si nos mantiene saludables, ¡qué mejor!

Si como a Homero no se te dio el don de la cocina o simplemente no tienes ánimos de preparar alimentos laboriosos que sean nutritivos y ricos, entonces pon atención a las siguientes sugerencias que simplificarán tu día y le harán bien a tu cuerpo. No necesitas más de 10 minutos para prepararlas y comenzar a disfrutar de los nutrientes.

Fruta con semillas diversas:

La creencia popular es que la carne aporta las proteínas que el cuerpo requiere. Sin embargo, se ha comprobado que las semillas como la linaza, frutos secos o la nuez, contienen las mismas proteínas que la carne y son más benéficas por ser naturales.

Pan tostado con grasas naturales:

Uno de los desayunos más típicos y deliciosos es un pan tostado con alguna delicia untada encima. Las mermeladas procesadas o la comida cocida en aceite no traerá beneficios. Una solución es usar grasas naturales como el aguacate y poner gajos del mismo sobre el pan, o bien, hacer una masa untable. Puedes complementar con trozos de queso para darle sabor. A diferencia de los aceites o mantequillas, el aguacate posee nutrientes grasos que benefician a la salud reduciendo el indice de colesterol y aportando vitaminas A, E y C al organismo. Puedes usar también margarinas bajas en grasa y sodio y complementar con frutas o semillas.

Rollos de atún y lechuga:

La vida se ha simplificado gracias a la comida enlatada. Uno de los productos más saludables que se presentan de esta forma es el atún. Sácale provecho combinándolo con verduras para volverlo aún más sano. Este pescado contiene ácidos grasos como el Omega 3 que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre. Combinado con la lechuga hará un balance de los niveles de azúcar en el cuerpo. Puedes añadir al rollo zanahorias y rábanos para darle un mejor sabor. Adiciona con algún complemento como soya, que aporta vitamina K y calcio a la receta.

¿Te resultó útil este artículo? ¡Pendiente pronto venimos con las recetas completas?