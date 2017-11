Ciudades que te pagan para que vivas en ellas

¿Cansad@ del creciente costo de la vida en la ciudad donde vives? ¿Estás considerando mudarte? Varias localidades en todo el mundo -algunas en Estados Unidos- ofrecen incentivos a quienes deseen radicarse allí.

Te contamos de algunas:

La Universidad de Yale es uno de los principales atractivos de New Haven. REUTERS/Michelle McLoughlin/File Photo

New Haven : Bajo la iniciativa Re ofrece hasta 10.000 dólares sin intereses para usar como anticipo en una casa nueva o para cubrir los costos de cierre de otra existente. Los empleados de la ciudad, los maestros, los bomberos, los policías y los militares obtienen 2.500 dólares adicionales.

La ciudad también ofrece préstamos de hasta 30.000 para realizar actualizaciones de ahorro de energía y también garantiza la matrícula universitaria gratuita en el estado a los estudiantes que se gradúan de las escuelas públicas de New Haven. Sus ingresos no pueden exceder el 120% del ingreso familiar medio de la ciudad.

La ciudad ha tenido problemas con la criminalidad y su población está casi estática en una década, lo cual explica en intento de aumentarla.

Baltimore, Maryland: Los residentes potenciales de Baltimore reciben 5.000 para comprar una nueva casa en la ciudad a través de una lotería dos veces al año. Sin embargo, la hipoteca no puede exceder los 517.000 dólares y debe cerrar en esa casa dentro de los 60 días posteriores a su selección en el sorteo. O puede inscribirse en el programa Vacants to Value que ofrece 10.000 dólares para comprar una propiedad desocupada y arreglarla. Baltimore también ha luchado contra la corrupción y criminalidad durante años.

Algunas ciudades de Kansas y Nebraska están ofreciendo terrenos gratis. El plan de lote gratuito de Lincoln, Kansas incluye algunos de entre 12.000 y 36.000 pies cuadrados (entre 1.100 y 3.400 metros cuadrados), a poca distancia del distrito comercial de la comunidad de instalaciones médicas, educativas y recreativas. Las parcelas están disponibles por orden de llegada una vez que se aprueben su solicitud y los planos de construcción.

Curtis, en Nebraska, también ofrece lotes gratuitos para construir (pendiente de la solicitud y aprobación del permiso) en una comunidad que ya cuenta con carreteras pavimentadas y servicios públicos listos. En total apenas tenía 896 habitantes en 2016.

Y Harmony, también en ese estado, ofrece reembolsos en efectivo de 5.000 a 12.000 dólares para quienes construyan nuevas viviendas en la ciudad. Se cree que tiene cerca de un centenar de habitantes.

Alaska: El estado ha estado repartiendo la riqueza de su dinero del petróleo desde 1976, cuando el Dividendo del Fondo Permanente se estableció para dividir el 25% de sus ingresos petroleros cada año entre sus residentes permanentes. Debes vivir en Alaska durante al menos un año, estar presente en el estado durante al menos 190 días al año, y no ser un delincuente condenado para obtener tu parte, que promedia alrededor de 1.200 dólares por cabeza, pero llegó a ser de 3.269 dólares en 2008.

Si estás dispuesto a mudarte a Europa, considera entonces Candela, en el norte de Italia. Vale la pena vivir allí.

La ciudad de Puglia pasó de más de 8.000 residentes en la década de 1990 a solo 2.700 en la actualidad, por lo que el alcalde ofrece hasta 2.000 euros (unos 2.350 dólares) para atraer a nuevos residentes.

Los recién llegados interesados ​​deben vivir dentro de Candela, alquilar una casa y tener un trabajo que pague un salario de al menos 7.500 euros (8.800 dólares) al año para ser aprobados para la generosa oferta. Los solteros recibirán 800 (940 dólares) y las parejas 1.200 euros (1.400 dólares); las familias de tres miembros recibirán entre 1.500 y 1.800 euros (1.760- 2.100 dólares) y las familias de cuatro a cinco recibirán más de 2.000 euros (2.350 dólares). Candela también puede otorgar créditos fiscales sobre la eliminación de residuos urbanos, facturas y viveros en el futuro.

Pero también existe algún caso curioso y muy atractivo en Latinoamérica, más concretamente en Chile.

Start-up en Chile quiere convertir a la nación en el centro de negocios de América del Sur, por lo que pagará alrededor de 45.000 dólares y le otorgará una visa de trabajo por un año para lanzar su negocio allí. También compartiría mentores locales y contactos comerciales para ayudarlo en los inicios, además de 100.000 dólares en beneficios, incluidos 500 dólares de descuento en vuelos de United o un crédito de 10.000 dólares de Amazon Web Services.