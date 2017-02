Céline Dion se siente ‘más fuerte’ un año después de la muerte de su marido

Fiel al carácter optimista que siempre ha exhibido en público, la cantante Céline Dion (48) no ha dudado en compartir públicamente las sensaciones que le embargan poco más de un año después de la muerte de su adorado marido, el productor René Angélil (73), asegurando que se siente mucho “más fuerte” que hace unos meses y que está dispuesta a mantener vigente el legado de su marido ejerciendo ella misma como “líder de la familia”.

“Me siento mucho más fuerte que antes, sin duda. Estoy segura de que me dio todo lo que le quedaba, por eso tengo más determinación a la hora de seguir hacia delante. Digo lo que pienso, y aquello que de verdad necesito expresar, lo digo. Estoy más segura de mí misma y, como siento que soy la líder de la familia, mi labor consiste sobre todo en apoyar a mis hijos”, explicó en el programa ‘Entertainment Tonight’, antes de revelar por qué siente que René sigue ejerciendo una notable influencia en su ámbito doméstico.

“Cuando se fue, decidió entrar en mi corazón y en el de mis hijos, aportándome ese 50 por ciento que le quedaba para completarme, para que pudiera continuar con el resto de mi vida y hacerlo desde un enfoque positivo, sabiendo que tengo la capacidad de hacerlo”.

A pesar del duro golpe anímico que recibió al tener que despedirse del hombre de su vida tras una larga lucha contra un cáncer de garganta que le fue diagnosticado al productor en 2013, la estrella de la música ha sido capaz de mantener hasta cierto punto la normalidad en su plano familiar gracias, entre otras cosas, a la madurez mostrada por su hijo mayor René-Charles (16), y a la transparencia con la que Céline trató de preparar emocionalmente a sus gemelos Nelson y Eddy (6), ante lo que se avecinaba.

“Mi hijo mayor solo tiene 16 años y no es el hombre de la casa todavía porque, a esa edad, necesitas ser idealista y creer en tus sueños, y sabe que su padre sigue con nosotros de otra manera. Y en el caso de los gemelos, lo cierto es que no han sufrido tanto porque les conté la verdad desde el principio, además de porque en los últimos tres años de su vida casi no pudieron ver a su padre, no le conocían tanto. Pero estaba convencida de que si era sincera con ellos, asimilarían mejor lo sucedido”, confesó en la misma conversación.