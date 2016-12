Blake Lively y Ryan Reynolds son la pareja favorita del año

Ambos son protagonistas del tuit más viral del 2016:

¿Cuál Brangelina? Blake Lively y Ryan Reynolds son la pareja del momento y lo fueron durante todo el año. Los medios la catalogan como “una de las más perfectas que hayas visto jamás”. Y es que ambos han demostrado ser los más divertidos y románticos.

Todas las noticias que los envuelven han sido de mucho interés para los usuarios. Hoy, por ejemplo, circulan por toda la web las imágenes de Reynolds con su estrella en el Paseo de la Fama y de la pareja junto a sus hijas, mostradas por primera vez.

Además, ambos son protagonistas del tuit y el gif más viral del 2016: en junio de este año Ryan tuvo a bien publicar una escena de la película Infierno Azul, protagonizada por Blake, con el texto: “Metraje real de la primera cita con mi esposa. Intenté sorprenderla y me olvidé totalmente de que era un tiburón”.

La publicación, del 24 de junio, tuvo casi de 300,000 likes y fue retuiteado más de 127,000 veces.

Momentos como la fiesta sorpresa de cumpleaños que le organizó Blake, su espectacular figura durante su embarazo, y la cara de Ryan en una fotografía desprevenida marcaron tendencia este año. Respecto a esa imagen, captada en la mansión de Taylor Swift para la celebración del 4 de julio, Ryan dijo lo siguiente: “Se trata de un problema que he tenido durante toda mi vida. Si no me doy cuenta de que alguien está captando el momento, mi cara natural es semejante a la de un hombre agonizando”, ha explicado a Entertainment Weekly.