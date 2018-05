Billboard 2018: todos los ganadores de la ceremonia

Con una nota triste empezó la ceremonia de los Billboard 2018 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde la destacada Kelly Clarkson recordó a las víctimas de la reciente masacre que azotó una secundaria del estado. Tras ese momento, aplaudido por todos los asistentes, dio inicio el espectáculo.

Todos los ganadores de los BBMAS

TOP NUEVO ARTISTA

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid (GANADOR)

Kodak Black

TOP CANCIÓN HOT 100

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito” (GANADORA)

Kendrick Lamar, “Humble.”

Bruno Mars, “That’s What I Like”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

Ed Sheeran, “Shape Of You”

TOP ARTISTA FEMENINA

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift (GANADORA)

TOP ARTISTA DANCE/ELECTRONICA

The Chainsmokers (GANADORES)

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

TOP ARTISTA SOCIAL

Justin Bieber

BTS (GANADORES)

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

TOP CANCIÓN RAP

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

French Montana ft. Swae Lee, “Unforgettable”

Kendrick Lamar, “Humble.”

Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar” (GANADOR)

TOP ÁLBUM EN VENTAS

Kendrick Lamar, “DAMN.”

P!nk, “Beautiful Trauma”

Ed Sheeran, “÷ (Divide)”

Chris Stapleton, “From A Room: Volume 1”

Taylor Swift, “reputation” (GANADORA)

TOP CANCIÓN COUNTRY

Kane Brown ft. Lauren Alaina, “What Ifs”

Sam Hunt, “Body Like A Back Road” (GANADOR)

Dustin Lynch, “Small Town Boy”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, “Meant To Be”

Brett Young, “In Case You Didn’t Know”

Billboard Chart Achievement Award

Camila Cabello

TOP ARTISTA

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran (GANADOR)

Taylor Swift

TOP ARTISTA MASCULINO

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars (GANADOR)

Post Malone

Ed Sheeran

Los antecedentes de la ceremonia

Kendrick Lamar, Ed Sheeran y Bruno Mars lideran la lista de nominados de los BBMA’s con 15 nominaciones cada uno. Los tres compiten por el premio a Mejor artista contra Drake (9 nominaciones) y Taylor Swift (5 nominaciones).